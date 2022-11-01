Желаете на такси Bolt в аэропорт? Пожалуйста, но только за дополнительную плату

Новое правило подъезда к аэропорту предусматривает, что в зоне аэропорта можно бесплатно находится с автомобилем только один раз в час и не более 10 минут.

Это поставило водителей Bolt в сложную ситуацию. Если у водителя несколько заказов в аэропорт в течение часа, или он должен там ждать клиента, то ему придется заплатить из своего кармана. Поэтому Bolt нашел решение: добавлять к счету клиента 2 евро.

„К примеру, если плата за поездку составляет 5 евро, то к счету плюсуется еще 2 евро, и общая сумма составит 7 евро“, - сказала руководитель пресс-службы Bolt Карин Касе.

Теперь, согласно договоренности между Таллиннским аэропортом и Bolt, у таксомоторного предприятия будет у аэропорта отдельно размеченная зона, что сделает встречу водителя и авиапассажира удобнее.