ФОТО | Открылся новый корпус Ируского попечительского дома

Открытие нового корпуса позволяет создать в попечительском доме дополнительные места для оказания услуги по уходу, также улучшатся условия труда для сотрудников. Новый корпус рассчитан на 95 мест: 35 мест для оказания стационарной сестринской помощи, 34 адаптированных места для людей с деменцией средней и тяжелой степени, а также 26 обычных мест. В корпусе будет оказываться новая услуга – дневной уход для совершеннолетних людей с нарушениями памяти.

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что открытие нового корпуса попечительского дома – долгожданное событие, поскольку востребованность услуги растет. „Благодарю всех, кто внес вклад в строительство нового корпуса, - сказала Бешкина. – Таллинн все больше развивает услуги, оказываемые на дому, чтобы таким образом помочь людям как можно дольше жить у себя дома и самостоятельно справляться с бытовыми задачами. И все же, если другого выхода не остается, необходимо помочь прожить достойную старость в попечительском доме с качественными условиями жизни. Теперь мы можем предложить эту услугу и тем людям, которые нуждаются в уходе в большой степени“.

Новый корпус – двухэтажный, он соединен с основным зданием. Улучшен доступ на разные этажи для людей с проблемами опорно-двигательной системы, созданы соответствующие современным нормам условия для эвакуации. Ируский попечительский дом на протяжении многих лет расширялся, построенные в разное время помещения соединены в единый комплекс при помощи переходов. Новый корпус был построен на месте большой кухни, которую начали строить в середине 2000-х, но строительство которой не было закончено и впоследствии ее пришлось снести.

Директор Ируского попечительского дома Яаника Луус отметила, что при строительстве нового корпуса к процессу привлекались специалисты из разных областей. „В новом здании сформирована поддерживающая среда, в которой при помощи вспомогательных технологий персонал может сосредоточиться на всестороннем уходе за клиентами“, - сказала Луус.