ФОТО | Открылся новый корпус Ируского попечительского дома
Сегодня открылся новый корпус Ируского попечительского дома, в шести отделениях которого для людей с высокой потребностью в уходе будут предложены современные услуги из области социальной помощи и здравоохранения.
Открытие нового корпуса позволяет создать в попечительском доме дополнительные места для оказания услуги по уходу, также улучшатся условия труда для сотрудников. Новый корпус рассчитан на 95 мест: 35 мест для оказания стационарной сестринской помощи, 34 адаптированных места для людей с деменцией средней и тяжелой степени, а также 26 обычных мест. В корпусе будет оказываться новая услуга – дневной уход для совершеннолетних людей с нарушениями памяти.
Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что открытие нового корпуса попечительского дома – долгожданное событие, поскольку востребованность услуги растет. „Благодарю всех, кто внес вклад в строительство нового корпуса, - сказала Бешкина. – Таллинн все больше развивает услуги, оказываемые на дому, чтобы таким образом помочь людям как можно дольше жить у себя дома и самостоятельно справляться с бытовыми задачами. И все же, если другого выхода не остается, необходимо помочь прожить достойную старость в попечительском доме с качественными условиями жизни. Теперь мы можем предложить эту услугу и тем людям, которые нуждаются в уходе в большой степени“.
Новый корпус – двухэтажный, он соединен с основным зданием. Улучшен доступ на разные этажи для людей с проблемами опорно-двигательной системы, созданы соответствующие современным нормам условия для эвакуации. Ируский попечительский дом на протяжении многих лет расширялся, построенные в разное время помещения соединены в единый комплекс при помощи переходов. Новый корпус был построен на месте большой кухни, которую начали строить в середине 2000-х, но строительство которой не было закончено и впоследствии ее пришлось снести.
Директор Ируского попечительского дома Яаника Луус отметила, что при строительстве нового корпуса к процессу привлекались специалисты из разных областей. „В новом здании сформирована поддерживающая среда, в которой при помощи вспомогательных технологий персонал может сосредоточиться на всестороннем уходе за клиентами“, - сказала Луус.
Строительство нового здания было начато в ноябре 2020 года, оно спроектировано предприятием Esplan OÜ, проектирование архитектуры интерьера и медико-технической части осуществлено эстонским филиалом Architecture Workshop Finland Oy. Строительные работы осуществлены Ehitus5ECO OÜ, а надзор собственника - Infragate Eesti AS. Общая стоимость проекта составила 7,7 млн евро.
Ируский попечительский дом является подведомственным учреждением Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения, которое обслуживает, в первую очередь, взрослых жителей Таллинна, нуждающихся в общей услуге по уходу. Попечительский дом расположен в столичном районе Ласнамяэ в непосредственной близости от природоохранной зоны реки Пирита, вдали от городского шума, окруженный прекрасной природой. Отремонтированные здания попечительского дома состоят из восьми подразделений, удобно связанных между собой, но при этом рассредоточенных таким образом, чтобы у всех была возможность насладиться красивыми природными видами и приватностью. Все услуги первой необходимости и множество опорных услуг можно ежедневно оказывать на месте.