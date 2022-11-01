ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (251-й день) | Сообщается о принудительной эвакуации жителей из районов около Каховской ГЭС

Однако по абсолютным объемам военной помощи Украине с огромным перевесом лидируют США, общий объем помощи от которых (не только в военной, но и в гуманитарной и финансовой сферах) составил уже более 52 млрд евро. На втором месте – Европейский союз, выделивший различную помощь на 29 млрд евро.

По этому показателю лидером остается Латвия, которая предоставила Украине помощь, составляющую 41% ее военных расходов. В первой десятке также Эстония, Литва, Польша, Люксембург, Чехия, Словакия, Словения, Великобритания и Норвегия.

Кислица сообщает об этом со ссылкой на данные Института мировой экономики Кильского университета, который оценивает объемы иностранной военной помощи Украины в соотношении с оборонными бюджетами помогающих государств.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица опубликовал в своем „Твиттере“ данные, из которых следует, что общий объем военной помощи Киеву от западных стран с начала войны составил 41 млрд евро. По словам Кислицы, это на 14% меньше, чем военный бюджет России.

Американский Институт изучения войны (ISW) почти уверен, что минобороны вводит в заблуждение, и после четырех-шести месяцев подготовки срочников все-таки отправят воевать. Путин, полагает ISW, надеется с их помощью переломить ситуацию весной.

В России начался призыв на срочную службу. Минобороны РФ уверяет, что этих призывников сейчас на войну не пошлют.

Судя по утренней сводке украинского генштаба, существенных изменений линии фронта в последние сутки не было.

Каховка расположена в Херсонской области на восточном берегу Каховского водохранилища напротив города Берислав. Берислав и расположенная ниже по течению Днепра Новая Каховка считаются ближайшими вероятными целями наступления украинской армии.

Генштаб украинской армии в утренней сводке 1 ноября, среди прочего утверждает, что в Каховке российские военные выселяют людей из домов возле берега Днепра (водохранилища) и оборудуют вокруг домов укрепления и минные заграждения.

Российские военные в ночь на вторник нанесли удары дронами-камикадзе по Полтаве, Днепру и Николаеву, заявляют украинские власти. Есть разрушения, в Николаеве погибла женщина.

Сумма 41 млрд евро – в 7,6 раз больше, чем весь военный бюджет Украины на 2022 год.

ООН, Украина и Турция договорились остановить гуманитарный коридор - пока только на 2 ноября

Представитель ООН в координационном центре в Стамбуле заявил, что движение судов по гуманитарному зерновому коридору будет приостановлено 2 ноября. Если передвижение и досмотры судов и продолжатся после приостановки участия РФ в „черноморской инициативе“, это будет временной и экстраординарной мерой, добавил он.

„Новая газета Европа“ сообщает, что с 21 сентября на фронте и в тылу погибли более 100 мобилизованных россиян. Однако реальная цифра количества погибших мобилизованных, скорее всего, существенно выше, отмечают журналисты.

По данным издания, больше всего потерь понесли регионы Урала. Известно о 24 погибших из Свердловской области, 13 - из Челябинской области и двоих - из Курганской. В некоторых случаях от мобилизации до гибели прошло всего 9-10 дней.

Как пишет „Новая газета Европа“, каждый пятый мобилизованный, о чьей смерти известно, погиб не на фронте, а во время подготовки к боям.

Под обстрел ВСУ попало село Козинка в Белгородской области - утверждает в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате попадания снарядов повреждены несколько ангаров, легковой автомобиль, на территории фермерского хозяйства горит столовая.

По предварительным данным, есть один пострадавший. Он получил ранение легкой степени тяжести, ему оказана медицинская помощь.

Иран готовится отправить России примерно 1000 дополнительных единиц оружия, в частности, баллистических ракет малого радиуса действия „земля-земля“ и больше ударных беспилотников.

Об этом сообщает Си-эн-эн со ссылкой на чиновников западной страны, внимательно следящей за программой вооружения Ирана.

Это будет первый случай, когда Иран поставит в Россию передовые высокоточные управляемые ракеты, что может дать Кремлю значительный импульс на поле боя, отмечает американское СМИ.