ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (251-й день) | Сообщается о принудительной эвакуации жителей из районов около Каховской ГЭС
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Ночные обстрелы
Российские военные в ночь на вторник нанесли удары дронами-камикадзе по Полтаве, Днепру и Николаеву, заявляют украинские власти. Есть разрушения, в Николаеве погибла женщина.
Генштаб украинской армии в утренней сводке 1 ноября, среди прочего утверждает, что в Каховке российские военные выселяют людей из домов возле берега Днепра (водохранилища) и оборудуют вокруг домов укрепления и минные заграждения.
Каховка расположена в Херсонской области на восточном берегу Каховского водохранилища напротив города Берислав. Берислав и расположенная ниже по течению Днепра Новая Каховка считаются ближайшими вероятными целями наступления украинской армии.
Судя по утренней сводке украинского генштаба, существенных изменений линии фронта в последние сутки не было.
В России начался призыв на срочную службу. Минобороны РФ уверяет, что этих призывников сейчас на войну не пошлют.
Американский Институт изучения войны (ISW) почти уверен, что минобороны вводит в заблуждение, и после четырех-шести месяцев подготовки срочников все-таки отправят воевать. Путин, полагает ISW, надеется с их помощью переломить ситуацию весной.
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица опубликовал в своем „Твиттере“ данные, из которых следует, что общий объем военной помощи Киеву от западных стран с начала войны составил 41 млрд евро. По словам Кислицы, это на 14% меньше, чем военный бюджет России.
Кислица сообщает об этом со ссылкой на данные Института мировой экономики Кильского университета, который оценивает объемы иностранной военной помощи Украины в соотношении с оборонными бюджетами помогающих государств.
По этому показателю лидером остается Латвия, которая предоставила Украине помощь, составляющую 41% ее военных расходов. В первой десятке также Эстония, Литва, Польша, Люксембург, Чехия, Словакия, Словения, Великобритания и Норвегия.
Однако по абсолютным объемам военной помощи Украине с огромным перевесом лидируют США, общий объем помощи от которых (не только в военной, но и в гуманитарной и финансовой сферах) составил уже более 52 млрд евро. На втором месте – Европейский союз, выделивший различную помощь на 29 млрд евро.
Сумма 41 млрд евро – в 7,6 раз больше, чем весь военный бюджет Украины на 2022 год.
ООН, Украина и Турция договорились остановить гуманитарный коридор - пока только на 2 ноября
Представитель ООН в координационном центре в Стамбуле заявил, что движение судов по гуманитарному зерновому коридору будет приостановлено 2 ноября. Если передвижение и досмотры судов и продолжатся после приостановки участия РФ в „черноморской инициативе“, это будет временной и экстраординарной мерой, добавил он.
„Новая газета Европа“ сообщает, что с 21 сентября на фронте и в тылу погибли более 100 мобилизованных россиян. Однако реальная цифра количества погибших мобилизованных, скорее всего, существенно выше, отмечают журналисты.
По данным издания, больше всего потерь понесли регионы Урала. Известно о 24 погибших из Свердловской области, 13 - из Челябинской области и двоих - из Курганской. В некоторых случаях от мобилизации до гибели прошло всего 9-10 дней.
Как пишет „Новая газета Европа“, каждый пятый мобилизованный, о чьей смерти известно, погиб не на фронте, а во время подготовки к боям.
Под обстрел ВСУ попало село Козинка в Белгородской области - утверждает в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате попадания снарядов повреждены несколько ангаров, легковой автомобиль, на территории фермерского хозяйства горит столовая.
По предварительным данным, есть один пострадавший. Он получил ранение легкой степени тяжести, ему оказана медицинская помощь.
Иран готовится отправить России примерно 1000 дополнительных единиц оружия, в частности, баллистических ракет малого радиуса действия „земля-земля“ и больше ударных беспилотников.
Об этом сообщает Си-эн-эн со ссылкой на чиновников западной страны, внимательно следящей за программой вооружения Ирана.
Это будет первый случай, когда Иран поставит в Россию передовые высокоточные управляемые ракеты, что может дать Кремлю значительный импульс на поле боя, отмечает американское СМИ.
По словам чиновников, последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали для ударов по Украине.
Пока точных сроков поставки этого оружия нет, однако официальные лица считают, что оно будет доставлено до конца года.
Вашингтон передаст Украине восемь норвежско-американских зенитных комплексов NASAMS и боеприпасы к ним, сообщили на брифинге в Пентагоне военные чиновники США.
Два комплекса прибудут в Украину уже в ближайшее время, еще шесть - позже.
Американские военные также рассказали, что планируют создать набор противодействия беспилотным авиационным системам, включая систему VAMPIRE и другие радарные системы, в связи с серьезной угрозой ударов дронами со стороны России.
Владимир Путин не будет выпускать отдельный указ о завершении мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще раз заявил, что частичная мобилизация завершена.
Киев прекратил эмиграцию граждан России без связей в Украине
Украинская миграционная служба прекратила принимать заявления на эмиграцию, оформление или на обмен вида на жительство от граждан России, которые не имеют родственных или трудовых связей на территории Украины.
Миграционная служба также приостанавливает рассмотрение поданных ранее заявлений.
В официальном заявлении ведомства сказано, что эти меры будут действовать с 1 ноября и на все время военного положения (оно введено в Украине с 24 февраля).
Оккупационные власти Херсонской области объявили эвакуацию из районов около Каховской ГЭС
Назначенный Москвой глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил об эвакуации жителей населенных пунктов, находящихся в 15-километровой зоне у Днепра, около Каховской ГЭС. В том числе это касается жителей Новой Каховки, Каховки и Голой Пристани.
Сальдо объяснил необходимость эвакуации тем, что это „позволит создать эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение украинских вооруженных формирований и защитить наших мирных жителей“.
Агентство ТАСС передает со ссылкой на представителей „властей“, что эвакуация из Каховки будет принудительной и начнется 6 ноября. Других подтверждений этой информации пока нет.
Глава оккупационной администрации вновь обвинил украинские власти в намерении нанести удар по Каховской ГЭС, в результате чего может быть затоплена часть Херсонской области. Ранее российские власти не раз выступали с подобными утверждениями, однако Украина их отрицает. В Киеве также заявляли, что армия РФ заминировала дамбу на Каховской ГЭС – и может взорвать ее, чтобы помешать наступлению украинских войск.
Ранее оккупационные власти Херсона объявляли об эвакуации жителей областного центра, однако она не была принудительной.