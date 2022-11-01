Украина согласилась приостановить движение судов в рамках зерновой сделки

В заявлении говорится, что 1 ноября инспекторы ООН и Турции провели 36 инспекций на борту отбывающих из Украины судов. Все отчеты по итогам инспекций будут переданы российской и украинской делегациям, пишет „Медуза“.

В секретариате ООН охарактеризовали как временную и экстренную меру передвижение и проверки судов, осуществляемые после приостановки участия России в деятельности координационного центра.

1 ноября президент РФ Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что российская сторона вернется к зерновой инициативе только после получения гарантий от Киева в „неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях“.

Россия объявила о выходе из сделки по зерну 29 октября, после того как корабли в порту Севастополя были атакованы беспилотниками. Минобороны РФ утверждало, что один из дронов был запущен с судна с украинским зерном.

31 октября ООН заявила, что не видит оснований считать, что атака на Севастополь нарушила условия зерновой сделки. В организации подчеркнули, что исходят из того, что соглашение продолжает действовать. В Минобороны РФ утверждали, что движение по гуманитарному коридору остановлено. Однако по данным Мининфраструктуры Украины за два дня с момента выхода России из сделки через зерновой коридор в обоих направлениях прошли 17 судов.