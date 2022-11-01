Кадри Симсон в Киеве: нужно защитить миллионы украинских семей от холода(25)
Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ударов разрушено около 40% энергетической инфраструктуры Украины. Как сообщает официальный сайт украинского президента, он сказал об этом во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, которая находится в Киеве с визитом.
По словам Зеленского, в результате ударов российскими ракетами и беспилотниками Украина прекратила экспорт электроэнергии в Европу. „Но я уверен, что мы все возобновим“, - сказал при этом президент.
„В своей войне против Украины Россия сделала энергетику полем битвы. И на этом поле боя ЕС воюет рядом с Украиной. Россия сознательно взяла на прицел украинскую энергетическую инфраструктуру, чтобы увеличить при приближении зимы страдания людей. Наш основной приоритет - защитить миллионы украинских семей от холода и темноты. Нужны совместные усилия ЕС, правительств и бизнеса, чтобы увеличить поддержку Украине“, - сказала Симсон.
Президент Украины вручил еврокомиссару Орден князя Ярослава Мудрого III степени, которым Кадри Симсон была награждена ранее.