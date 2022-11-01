01.11.2022, 17:33
Полиция ищет 13-летнюю Алину
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках 13-летней Алины, которая вчера покинула свое место жительства в Кейла и может сейчас находиться в Южной или Восточной Эстонии. Или по пути туда.
Алина ростом 170 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы, глаза зеленые. Девочка выглядит старше своего возраста.
Алина одета в черную короткую куртку, светло-синие джинсы и белые кроссовки. С собой имеет черный рюкзак.
Полиция просит всех, кто видел Алину или имеет информацию о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру телефона 112.