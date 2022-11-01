Ведущий эстонский производитель мебели частично закрывает производство и сокращает работников

Мы начали переговоры с работниками о сокращении и закрываем находящийся в Мустамяэ завод“, - сообщил член правления компании Энн Вескимяги. „Остро чувствуется тяжелое экономическое положение в мебельной промышленности, поэтому мы делаем всё от нас зависящее, чтобы пережить это время и адаптировать предприятие к новым бизнес-возможностям“.

„Ситуация в мире и в мебельном секторе в данный момент настолько непредсказуема, что частичная консервация и реструктуризация бизнеса во имя лучшего будущего является крайне необходимым и единственно возможным шагом, - сказал Энн Вескимяги. - Standard - предприятие, функционирующее 78 лет, оно прошло через несколько кризисов, и я верю, что мы пройдем и через этот кризис“.

Вескимяги отметил, что компания выполнит все договоры и другие обязательства. „Мы хорошо справимся с выполнением своих обязательств, но вопрос в том - как дальше. Для этого очень важны сегодняшние изменения“.

Свыше 70% продукции Standard идет на экспорт в страны Балтии, Скандинавию, Западную Европу и на более далекие рынки.