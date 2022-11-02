Как повлияет на жителей Нарвы расширение приграничной запретной зоны?

Вчера появилась информация о том, что МВД планирует изменить ширину пограничной полосы с 10 до 300 метров. Подобное расширение необходимо для строительства восточной границы. На прежнем маленьком участке было невозможно развернуть всю необходимую пограничную инфраструктуру. К тому же ширина в 10 метров недостаточна для патрулирования и создания нормальных наблюдательных позиций, сообщил ERR.

„Речь идет о границе на юго-востоке страны, поэтому жителей Нарвы это никак не коснется“, - отметил в интервью RusDelfi Янек Мяги.

Ширина пограничной полосы будет увеличена в соответствии с особенностями ландшафта и исходя из потребностей охраны границы. При этом ничья частная земля на этой территории не будет отчуждена. „Вся земля, необходимая для строительства восточной границы, а также для изменения ширины пограничной полосы, приобретена государством. А на тех земельных участках, которые не принадлежат государству – ширина пограничной полосы изменена не будет“.

Также Мяги заверил, что внутренняя линия пограничной полосы четко обозначена: там расположена патрульная дорога, установлены знаки, стоят заграждение и системы наблюдения.

О любых действиях на пограничной полосе, которые потенциально могут помешать охране границы или нарушить покой на ней, следует заблаговременно информировать департамент полиции и погранохраны.