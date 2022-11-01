Экономический обзор: в Эстонии продолжилось снижение промышленного производства. Каковы перспективы?(3)
Как и ожидалось, снижение промышленного производства в сентябре углубилось. Объем промышленного производства, или выпуск продукции в постоянных ценах, снизился на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, в том числе на 7,6% в обрабатывающей промышленности.
Согласно опубликованным сегодня данным Департамента статистики, в третьем квартале в целом промышленное производство упало на 4%, а обрабатывающая промышленность – на 6%. В производстве энергии, однако, выпуск вырос на 4% в сентябре и на 6% в третьем квартале. Рост производства энергии обусловлен увеличением производства электроэнергии, в то время как производство тепловой энергии в этом году снизилось. В то же время, по оценкам Elering, увеличились риски для безопасности электроснабжения.
В обрабатывающей промышленности объём производства снизился более чем в половине всех видов деятельности как в сентябре, так и в третьем квартале. В то же время, более половины сокращения пришлось на деревообрабатывающую промышленность и четверть сокращения – на производство металлических изделий. На эти два вида деятельности пришлось почти 80% снижения общего объёма производства в обрабатывающей промышленности. По предварительным оценкам, объём производства в обрабатывающей промышленности снизился бы и в сентябре, и в третьем квартале в целом даже без этих отраслей, хотя и гораздо более скромными темпами. Снижение производства древесины в основном связано со снижением спроса. На лесозаготовительную промышленность также влияет неопределённость в отношении сокращения объёмов вырубки и долгосрочных перспектив достижения климатических целей. Производство металлопродукции пострадало от весеннего кризиса сырья, но ситуация значительно различается по отраслям. Несмотря на падение объёмов производства, общий оборот обрабатывающей промышленности всё ещё растет – в сентябре, например, на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время рост оборота постепенно замедляется с апреля. С одной стороны, это связано со снижением объёмов производства, с другой – с замедлением роста цен в последние месяцы.
Перспективы развития обрабатывающей промышленности продолжают ухудшаться
Помимо роста цен на энергоносители, деловая активность в обрабатывающей промышленности всё больше сдерживается ослаблением спроса. Резко сократилось количество новых заказов, ухудшились прогнозы для предприятий в отношении производства и экспорта. Кроме того, в этом году рост цен на товары и средства производства, закупаемые обрабатывающей промышленностью, опережал рост экспортных цен, что означает ухудшение условий торговли. Ослабление спроса и сокращение объёмов производства снизили спрос на рабочую силу, и такой фактор, сдерживающий деловую активность в обрабатывающей промышленности как нехватка рабочей силы, в последнее время ослабевает.
Ухудшение внешнего спроса ограничивает возможности экспорта
Хотя в третьем квартале экономика Европейского союза и еврозоны всё же выросла более чем на два процента в годовом исчислении, перспективы на следующий год гораздо хуже. Растущая инфляция и повышение процентных ставок сдерживают рост экономики во всём мире. В Европе энергетический кризис приведет к рецессии во многих странах в ближайшей перспективе. Больше всего пострадают Германия и Великобритания, а также скандинавские страны, которые более чувствительны к повышению процентных ставок. В то же время фискальная политика правительств в сочетании с поддержкой домохозяйств и бизнеса должна предотвратить углубление рецессии, а вместе с ней и падение спроса. Тем не менее, в следующем году ожидается ослабление внешнего спроса, что означает сокращение экспортных возможностей для обрабатывающей промышленности, которая экспортирует более двух третей своего общего оборота. Внутренний спрос в Эстонии также ослабнет.