Экономический обзор: в Эстонии продолжилось снижение промышленного производства. Каковы перспективы?

Согласно опубликованным сегодня данным Департамента статистики, в третьем квартале в целом промышленное производство упало на 4%, а обрабатывающая промышленность – на 6%. В производстве энергии, однако, выпуск вырос на 4% в сентябре и на 6% в третьем квартале. Рост производства энергии обусловлен увеличением производства электроэнергии, в то время как производство тепловой энергии в этом году снизилось. В то же время, по оценкам Elering, увеличились риски для безопасности электроснабжения.

В обрабатывающей промышленности объём производства снизился более чем в половине всех видов деятельности как в сентябре, так и в третьем квартале. В то же время, более половины сокращения пришлось на деревообрабатывающую промышленность и четверть сокращения – на производство металлических изделий. На эти два вида деятельности пришлось почти 80% снижения общего объёма производства в обрабатывающей промышленности. По предварительным оценкам, объём производства в обрабатывающей промышленности снизился бы и в сентябре, и в третьем квартале в целом даже без этих отраслей, хотя и гораздо более скромными темпами. Снижение производства древесины в основном связано со снижением спроса. На лесозаготовительную промышленность также влияет неопределённость в отношении сокращения объёмов вырубки и долгосрочных перспектив достижения климатических целей. Производство металлопродукции пострадало от весеннего кризиса сырья, но ситуация значительно различается по отраслям. Несмотря на падение объёмов производства, общий оборот обрабатывающей промышленности всё ещё растет – в сентябре, например, на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время рост оборота постепенно замедляется с апреля. С одной стороны, это связано со снижением объёмов производства, с другой – с замедлением роста цен в последние месяцы.