Таллиннcкие катки откроются через пару недель

В Старом городе и районе Мустамяэ катки откроются в субботу, 19 ноября, а в Ласнамяэ и Нымме – в воскресенье, 20 ноября. Расположенный в Старом городе на улице Харью каток в этом году откроет свой 17-й сезон. В Мустамяэ каток будет открыт в обновленном парке Мянни, а в Нымме - в уже знакомом месте – во дворе Ныммеской гимназии. Жители Ласнамяэ приглашаются на каток в парке Тондираба, который был впервые открыт прошлой осенью.

„Движение и спорт помогают укрепить здоровье и дарят хорошие эмоции. Приглашаю всех горожан воспользоваться возможностями для активного отдыха на свежем воздухе. Ученики столичных школ смогут бесплатно посещать катки на уроках физкультуры, - отметил Свет. – Городские катки пользуются большой популярностью – прошлой зимой четыре городских катка посетили в общей сложности более 113 100 раз, из них более 40 700 – посещения в рамках школьных занятий“.

В новом сезоне школы смогут пользоваться катками с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Каток бесплатный, при необходимости учащиеся смогут арендовать коньки за 4 евро. В этом сезоне на занятия на катке уже зарегистрировано около 30 000 учеников, большинство из них планируют посетить каток в Старом городе. Наибольшее количество бронирований - более 9 600 – сделано на февраль.

Проживающие в Таллинне пожилые люди в возрасте от 65 лет смогут бесплатно кататься на коньках по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов. По крайней мере раз в месяц на катках будут проводиться бесплатные мероприятия для малообеспеченных семей Таллинна, а также продолжится традиция празднования различных знаменательных дат.