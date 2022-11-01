Таллиннcкие катки откроются через пару недель
Столичные катки откроются в третьи выходные ноября. Жители и гости города приглашаются насладиться зимним отдыхом, столичные школы по-прежнему смогут проводить на катках спортивные занятия, а пожилые люди – в определенное время посещать каток бесплатно.
В Старом городе и районе Мустамяэ катки откроются в субботу, 19 ноября, а в Ласнамяэ и Нымме – в воскресенье, 20 ноября. Расположенный в Старом городе на улице Харью каток в этом году откроет свой 17-й сезон. В Мустамяэ каток будет открыт в обновленном парке Мянни, а в Нымме - в уже знакомом месте – во дворе Ныммеской гимназии. Жители Ласнамяэ приглашаются на каток в парке Тондираба, который был впервые открыт прошлой осенью.
„Движение и спорт помогают укрепить здоровье и дарят хорошие эмоции. Приглашаю всех горожан воспользоваться возможностями для активного отдыха на свежем воздухе. Ученики столичных школ смогут бесплатно посещать катки на уроках физкультуры, - отметил Свет. – Городские катки пользуются большой популярностью – прошлой зимой четыре городских катка посетили в общей сложности более 113 100 раз, из них более 40 700 – посещения в рамках школьных занятий“.
В новом сезоне школы смогут пользоваться катками с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Каток бесплатный, при необходимости учащиеся смогут арендовать коньки за 4 евро. В этом сезоне на занятия на катке уже зарегистрировано около 30 000 учеников, большинство из них планируют посетить каток в Старом городе. Наибольшее количество бронирований - более 9 600 – сделано на февраль.
Проживающие в Таллинне пожилые люди в возрасте от 65 лет смогут бесплатно кататься на коньках по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов. По крайней мере раз в месяц на катках будут проводиться бесплатные мероприятия для малообеспеченных семей Таллинна, а также продолжится традиция празднования различных знаменательных дат.
Цены на билеты останутся такими же, как и в прошлом сезоне: один час катания на катках стоит 6-9 евро, дети и пожилые могут приобрести льготный билет по цене 4-7 евро. В продаже также имеются семейные билеты со скидкой. Сезонный абонемент, который позволяет без ограничений посещать все городские катки, стоит 99 евро. На каток можно прийти со своими коньками, также есть возможность арендовать их на месте.
Столичные катки продолжат работу до марта (включительно). Информация о мероприятиях по случаю открытия катков будет доступна по информационным каналам районных управ. По результатам конкурса госпоставки услугу будет оказывать предприятие HK Hall OÜ. Дополнительная информация: https://uisupark.ee/ru/.