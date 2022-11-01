СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Атлетико“ сражается за путевку в Лигу Европы и разборки в самой интригующей группе
Сегодня состоятся первые поединки последнего тура группового этапа Лиги чемпионов и определяться участники плей-офф.
Мадридский „Атлетико“ потерял все шансы на выход в 1/8 ЛЧ, под угрозой находиться и третье место и путёвка в плей-офф Лиги Европы. В сегодняшней игре с „Порту“ испанскому клубу важно не проиграть, так как в случае поражения они могут остаться даже без плей-офф ЛЕ. В параллельной встрече в этой же группе сыграют сенсационный „Брюгге“ и леверкузенский „Байер“. У „Байера“ всего на один балл меньше, чем у испанцев, а значит, они вполне способны оставить „Атлетико“ за бортом евровесны.
Группа В: „Брюгге“ (10 очков), „Порту“ (9), „Атлетико“ (5), „Байер“ (4)
Самая запутанная ситуация сложилась в группе D. Здесь все четыре клуба сохранили шансы на первое место и на выход в 1/8 финала ЛЧ. На данный момент только „Тоттенхэм“ гарантировал себе третье место и попадание в 1/8 финала Лиги Европы. Английскому клубу достаточно сыграть вничью на юге Франции для выхода в 1/8 ЛЧ, а победа и вовсе позволит финишировать на первом месте в группе. Португальскому клубу „Спортинг“ для выхода в плей-офф ЛЧ достаточно сыграть дома в ничью с „Айнтрахтом“.
Группа D: „Тоттенхэм“ (8 очков), „Спортинг“ (7), „Айнтрахт“ (7), „Олимпик Марсель“ (6)
Расписания матчей вторника:
Группа А:
„Ливерпуль“ – „Наполи“ 22:00
„Рейнджерс“ – „Аякс“ 22:00
„Наполи“ (15 очков), „Ливерпуль“ (12), „Аякс“ (3), „Рейнджерс“ (0)
Группа В:
„Порту“ – „Атлетико“ 19:45
„Байер“ – „Брюгге“ 19:45
Группа С:
„Бавария“ – „Интер“ 22:00
„Виктория Пльзень“ – „Барселона“ 22:00
„Бавария“ (15 очков), „Интер“ (10), „Барселона“ (4), „Виктория Пльзень“ (0)
Группа D:
„Спортинг“ – „Айнтрахт“ 22:00
„Олимпик Марсель“ – „Тоттенхэм“ 22:00