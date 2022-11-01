СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Атлетико“ сражается за путевку в Лигу Европы и разборки в самой интригующей группе

Мадридский „Атлетико“ потерял все шансы на выход в 1/8 ЛЧ, под угрозой находиться и третье место и путёвка в плей-офф Лиги Европы. В сегодняшней игре с „Порту“ испанскому клубу важно не проиграть, так как в случае поражения они могут остаться даже без плей-офф ЛЕ. В параллельной встрече в этой же группе сыграют сенсационный „Брюгге“ и леверкузенский „Байер“. У „Байера“ всего на один балл меньше, чем у испанцев, а значит, они вполне способны оставить „Атлетико“ за бортом евровесны.