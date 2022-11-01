Лига чемпионов: „Атлетико“ вылетел из еврокубков, а „Тоттенхэм“ вышел в плей-офф, вырвав победу на последних минутах
Во вторник состоялись первые матчи последнего тура группового этапа Лиги чемпионов и определились 14 из 16 участников плей-офф ЛЧ.
В группе В решалась судьба третьего места и участие в плей-офф ЛЕ, на которое претендовали „Атлетико“ и „Байер“. Португальский клуб „Порту“ принимал „Атлетико“, а „Байер“ играл с сенсационным „Брюгге“.
„Порту“, благодаря голам Мехди Тареми и Стефена Эустакиу обыграли испанцев со счётом 2:1. „Атлетико“ свой единственный гол в матче забили лишь на 95-й минуте, когда защитник хозяев Иван Маркано срезал мяч в свои ворота. Леверкузенский „Байер“ и „Брюгге“ голов не забили и встреча завершилась в ничью (0:0).
Первое место в группе В занимает „Порту“, вторым стал бельгийский „Брюгге“. „Атлетико“ оказался ниже „Байера“ в таблице из-за результатов очных матчей – поражение и ничья. „Байер“ сыграет в плей-офф Лиги Европы.
Группа В: „Порту“ (12 очков), „Брюгге“ (11), „Байер“ (5), „Атлетико“ (5)
Самая запутанная ситуация была в группе D, где все четыре клуба претендовали на выход в плей-офф ЛЧ.
Французский клуб „Марсель“ дома проиграл лондонскому „Тоттенхэму“ (1:2). Хозяева вышли вперед в конце первого тайма, благодаря голу защитника Шансель Мбемба. На 54-й минуте уже защитник гостей Клеман Лангле счёт сравнял. Точку в матче поставил полузащитник „Тоттенхэма“ Пьер-Эмиль Хёйбьерг, забивший гол на последних минутах второго тайма.
Португальский „Спортинг“ дома проиграл франкфуртскому „Айнтрахту“ (1:2). Хозяева вышли вперед на 39-й минуте матча, гол забил полузащитник Артур Гомес. Второй тайм прошел под преимуществом гостей, которые совершили камбэк. С начало на 62-й минуте пенальти реализовал нападающий „Айнтрахта“ Даити Камада, а на 72-й минуте нападающий Рандаль Коло Муани помог гостям одержать такую нужную победу.
Группа D: „Тоттенхэм“ (11 очков), „Айнтрахт“ (10), „Спортинг“ (7), „Олимпик Марсель“ (6)
По итогам первых игр шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, определились 14 из 16 участников плей-офф ЛЧ. К уже вышедшим из групп командам: „Интеру“, „Порту“, „Ливерпулю“, „Манчестер Сити“, „Наполи“, „Реалу“, „Баварии“, „Брюгге“, „Боруссии“, „Челси“, „ПСЖ“ и „Бенфике“, добавились „Айнтрахт“ и „Тоттенхэм“.
Результаты матчей вторника:
Группа А:
„Ливерпуль“ – „Наполи“ 2:0
Голы: 1:0 – 85 Салах, 2:0 – 90 Нуньес
„Рейнджерс“ – „Аякс“ 1:3
Голы: 0:1 – 4 Бергейс, 0:2 – 29 Кудус, 1:2 – 87, пенальти Тавернье, 1:3 – 89 Франсишку Консейсау
„Наполи“ (15 очков), „Ливерпуль“ (15), „Аякс“ (6), „Рейнджерс“ (0)
Группа В:
„Порту“ – „Атлетико“ 2:0
Голы: 1:0 – 5 Тареми, 2:0 – 24 Эуштакиу, 2:1 – 90, автогол Маркано
„Байер“ – „Брюгге“ 0:0
Группа С:
„Бавария“ – „Интер“ 2:0
Голы: 1:0 – 32 Павар, 2:0 – 72 Шупо-Мотинг
„Виктория Пльзень“ – „Барселона“ 2:4
Голы: 0:1 – 6 Алонсо, 0:2 – 44 Ферран Торрес, 1:2 – 51, пенальти Хоры, 1:3 – 54 Ферран Торрес, 2:3 – 63 Хоры, 2:4 – 75 Торре
„Бавария“ (18 очков), „Интер“ (10), „Барселона“ (7), „Виктория Пльзень“ (0)
Группа D:
„Спортинг“ – „Айнтрахт“ 1:2
Голы: 1:0 – 39 Артур, 1:1 – 62, пенальти Камада, 1:2 – 72 Коло-Муани
„Олимпик Марсель“ – „Тоттенхэм“ 1:2
Голы: 1:0 – 45 Мбемба, 1:1 – 54 Лангле, 1:2 – 90 Хейбьерг