Лига чемпионов: „Атлетико“ вылетел из еврокубков, а „Тоттенхэм“ вышел в плей-офф, вырвав победу на последних минутах

В группе В решалась судьба третьего места и участие в плей-офф ЛЕ, на которое претендовали „Атлетико“ и „Байер“. Португальский клуб „Порту“ принимал „Атлетико“, а „Байер“ играл с сенсационным „Брюгге“.

„Порту“, благодаря голам Мехди Тареми и Стефена Эустакиу обыграли испанцев со счётом 2:1. „Атлетико“ свой единственный гол в матче забили лишь на 95-й минуте, когда защитник хозяев Иван Маркано срезал мяч в свои ворота. Леверкузенский „Байер“ и „Брюгге“ голов не забили и встреча завершилась в ничью (0:0).

Первое место в группе В занимает „Порту“, вторым стал бельгийский „Брюгге“. „Атлетико“ оказался ниже „Байера“ в таблице из-за результатов очных матчей – поражение и ничья. „Байер“ сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Группа В: „Порту“ (12 очков), „Брюгге“ (11), „Байер“ (5), „Атлетико“ (5)

Самая запутанная ситуация была в группе D, где все четыре клуба претендовали на выход в плей-офф ЛЧ.

Французский клуб „Марсель“ дома проиграл лондонскому „Тоттенхэму“ (1:2). Хозяева вышли вперед в конце первого тайма, благодаря голу защитника Шансель Мбемба. На 54-й минуте уже защитник гостей Клеман Лангле счёт сравнял. Точку в матче поставил полузащитник „Тоттенхэма“ Пьер-Эмиль Хёйбьерг, забивший гол на последних минутах второго тайма.

Португальский „Спортинг“ дома проиграл франкфуртскому „Айнтрахту“ (1:2). Хозяева вышли вперед на 39-й минуте матча, гол забил полузащитник Артур Гомес. Второй тайм прошел под преимуществом гостей, которые совершили камбэк. С начало на 62-й минуте пенальти реализовал нападающий „Айнтрахта“ Даити Камада, а на 72-й минуте нападающий Рандаль Коло Муани помог гостям одержать такую нужную победу.

Группа D: „Тоттенхэм“ (11 очков), „Айнтрахт“ (10), „Спортинг“ (7), „Олимпик Марсель“ (6)