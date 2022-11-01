Универсальной услуге исполнился месяц: какие результаты?

Клиенты концерна Eesti Energia могли отказаться от универсальной услуги, сообщив об этом предприятию до 12 октября. „Почти 23 000 клиентов решили к 12 октября отказаться от предложенной им универсальной услуги. По состоянию на сегодняшний день с 1 октября на универсальную услугу перешли 133 000 клиентов Eesti Energia“, - сообщил пресс-секретарь компании Маттиас Кайв. После 12 октября от универсальной услуги отказались еще 5800 клиентов.