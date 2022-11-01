01.11.2022, 18:38
Универсальной услуге исполнился месяц: какие результаты?
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Универсальная услуга энергоснабжения начала действовать с 1 октября. Издание Ärileht выяснило у продавцов электроэнергии, как много потребителей отказалось от нее, и как можно в дальнейшем отказаться от универсальной услуги.
Клиенты концерна Eesti Energia могли отказаться от универсальной услуги, сообщив об этом предприятию до 12 октября. „Почти 23 000 клиентов решили к 12 октября отказаться от предложенной им универсальной услуги. По состоянию на сегодняшний день с 1 октября на универсальную услугу перешли 133 000 клиентов Eesti Energia“, - сообщил пресс-секретарь компании Маттиас Кайв. После 12 октября от универсальной услуги отказались еще 5800 клиентов.