Вступил в силу закон ЕС о цифровых рынках. Что изменится для обычных пользователей?

DMA вводит в европейское законодательство понятие „привратника“ (gatekeeper) — крупной онлайн-платформы, чья позиция позволяет оказывать серьезное влияние на рынок и тем самым мешать его развитию и здоровой конкуренции. К таковым относятся, в частности, компании, обеспечивающие работу поисковых систем, браузеров, магазинов приложений, мессенджеров, видеохостингов, облачных хранилищ и маркетплейсов.

Статус „привратника“ накладывается на компанию, соответствующую двум основным критериям: годовой оборот от 7,5 млрд евро (или капитализация не менее 75 млрд евро) и ежемесячная аудитория от 45 млн активных пользователей в странах ЕС в течение последних трех лет. Еврокомиссия также может сделать „привратником“ компанию, не соответствующую этим критериям, но тем не менее занимающую критически важное положение на рынке. В свою очередь, представители бизнеса могут оспорить подобное решение.

Благодаря обязательствам, которые DMA накладывает на „привратников“, пользователям гарантируется возможность:

легко удалить предустановленные приложения;

изменить настройки по умолчанию, которые направляют их к продуктам и услугам „привратника“;

устанавливать сторонние приложения или магазины приложений;

отказаться от подписки на услуги „так же легко“, как оформить подписку.

Неисполнение обязательств, наложенных на „привратника“, может привести к штрафам вплоть до 10% от глобального оборота такой компании; в случае повторного нарушения наказание удвоится.

Описанные в новом законе правила начнут действовать через шесть месяцев, с мая 2023 года. За это время Еврокомиссия проведет переговоры с заинтересованными сторонами и организует ряд экспертных семинаров. Параллельно будет идти работа над регламентом с четким описанием всех процедур.

Подробнее с информацией о DMA можно ознакомиться на сайте Еврокомиссии.