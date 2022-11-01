Умер боец ММА. Предварительная причина – отравление арбузом. Или грибами. Или вином...

Писарев и его супруга почувствовали симптомы отравления 30 октября, после чего оказались в больнице. Врачи два дня боролись за жизнь спортсмена, но 1 ноября была констатирована смерть. Жена Александра продолжает находиться под присмотром медиков, пишет Sports.ru.

Предварительно, это отравление арбузом. Предварительный диагноз — токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в пищевых продуктах. Позже медики провели анализы и сделали вывод, что причиной смерти Александра Писарева стало отравление опиоидами. Супруга спортсмена рассказала, что накануне они с друзьями пили вино и ели сушёные грибы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Писарев является чемпионом Москвы по рукопашному бою, чемпионом Москвы по грэпплингу, чемпионом центрального федерального округа по ММА и финалистом чемпионата Европы по ММА. Всего на счету Писарева пять поединков в ММА, в которых он одержал три победы и потерпел два поражения. Писарев выступал на турнирах RCC и Fight Nights. Последний поединок провёл в феврале 2020 году, уступив Максиму Усояну, пишет Чемпионат.

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