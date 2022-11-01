ВИДЕО | Политик EKRE наехал на велосипедиста: „я хотел не причинить ему боль, а лишь отстранить“

По словам Калласа, он сделал этому человеку замечание, что тот одет во все темное и водители его не видят. Но почему надо было его сбивать? „Тот момент, когда тебя пытаются атаковать и ты в последнюю секунду пытаешься это предотвратить, - аргументировал Каллас. - Я 42 года за рулем и знаю свой автомобиль. Я ни в коем случае не хотел причинить ему боль, а просто отстранить“.

Каллас вызвал на место и полицию, и скорую. Стражи порядка выслушали Калласа, а медики проверили велосипедиста. „Я спросил у скорой об опьянении [велосипедиста]. Сказали, что оно незначительное“. В результате инцидента на капоте автомобиля образовались царапина и вмятина, также поцарапано лобовое стекло.

По словам политика, скорая проверила велосипедиста и никаких повреждений у него не выявила.

По словам руководителя группы по расследованию аварий Центра надзора за дорожным движением Рауля Аннука, на месте водители не смогли достигнуть договоренности относительно виновности, поэтому для оформления обстоятельств был вызван полицейский патруль. „Агрессивное поведение, которое мы видим на видео, неприемлемо ни для одной из сторон. Для выяснения обстоятельств произошедшего мы начали расследование“, — пояснил Аннук.



Производство начато на основании статьи 223 Закона о дорожном движении, которая касается причинения водителем механического транспортного средства, вездехода или трамвая имущественного ущерба или по неосторожности вреда здоровью. Нарушитель наказывается штрафом в размере до 1200 евро, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.



