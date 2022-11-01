ШОК-ВИДЕО | Юную теннисистку избил собственный отец

Ужасный инцидент произошел на теннисном корте в Белграде. Мужчина подошел к своей юной дочери и начал агрессивно толкать ее, а также бить по голове. Когда юная спортсменка упала на землю, отец начал добивать теннисистку ногами. Он был недоволен тем, что его дочь, по его мнению, не прилагает максимум усилий. Люди пытались докричаться до мужчины, но тот игнорировал просьбу остановиться.

Дело уже передали в полицию, от этом сообщает Marca. Прокуратура Сербии выдала ордер на обыск и арест нападающего.

Юрич – активист и борец с домашним насилием и насилием против женщин. По этому пути он пошел после того, как в 2014 году убили его дочь. Он утверждает, что видео ему прислал один из тренеров, работающих в клубе. По его словам, на кадрах – отец и дочь. Они приехали из Китая и уже долго живут в Сербии, пишет Sports.ru.

Причиной избиения стал якобы отзыв одного из тренеров, которые работают с девушкой: „Ее тренеры говорят, что это выдающийся ребенок. Но причиной жестокого поведения якобы стало то, что один из тренеров сказал, что она недостаточно старается“.

Юрич уже направил заявление в правоохранительные органы, и представитель прокуратуры сказал, что мужчину ищут, но пока не могут найти. При этом Юрич говорит, что знает имя и отца, и дочери.

К сожалению, подобные истории не редкость в теннисе и спорте вообще. И зачастую всплывают они только через много лет, как, например, в случаях с Еленой Докич и Мирьяной Лючич.

А 21-кратная чемпионка „Больших шлемов“ в паре Пэм Шрайвер пытается подключить к делу главного серба современности – Новака Джоковича. „Давайте попросим Новака помочь за кулисами. Мы все должны сообща работать, чтобы остановить насилие“, – написала американка.

Летом именно с подачи Шрайвер женский тур начал работу по защите молодых теннисисток от домогательств и манипуляций тренеров. Вполне возможно, что после этой истории турам придется подумать, как защитить игроков от простого насилия.