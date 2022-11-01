Мнение
01.11.2022, 12:02

МНЕНИЕ | Смогут ли русские Эстонии выбрать себе новых лидеров?

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Русскоязычные политики не умеют вести диалог, лишь разжигают страсти
Дмитрий Иванов
публицист
Toompea, Pikk Hermann
Toompea, Pikk Hermann
ФОТО: /ETA/ Õhtuleht arhiiv | Õhtuleht

После 24 февраля приходилось неоднократно слышать, что будущее русскоговорящего населения Эстонии теперь предрешено и власти страны больше никогда не захотят с его представителями разговаривать. Так ли это? В вопросе разбирался колумнист RusDelfi Дмитрий Иванов.

Наверное, на пике эмоций, связанных с событиями в Украине, на эту тему действительно и сейчас, и ещё какое-то время говорить будут крайне осторожно. А всё потому, что в глазах многих эстонцев местные русские настолько связаны с Россией, что поддерживать инициативы по сохранению их культурной идентичности и языка просто не сочтут уместным. Зачем кормить волка, который всё равно в лес смотрит?

Вот только рано или поздно с тем „волком“ всё равно придётся как-то уживаться (треть населения страны игнорировать невозможно), а вероятно и увидеть в проживающем на этой земле сотни лет национальном меньшинстве партнёра по строительству общего Эстонского государства.

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