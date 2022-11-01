МНЕНИЕ | Смогут ли русские Эстонии выбрать себе новых лидеров?

Наверное, на пике эмоций, связанных с событиями в Украине, на эту тему действительно и сейчас, и ещё какое-то время говорить будут крайне осторожно. А всё потому, что в глазах многих эстонцев местные русские настолько связаны с Россией, что поддерживать инициативы по сохранению их культурной идентичности и языка просто не сочтут уместным. Зачем кормить волка, который всё равно в лес смотрит?