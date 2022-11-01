01.11.2022, 12:02
МНЕНИЕ | Смогут ли русские Эстонии выбрать себе новых лидеров?(33)
Русскоязычные политики не умеют вести диалог, лишь разжигают страсти
ФОТО: | Õhtuleht
После 24 февраля приходилось неоднократно слышать, что будущее русскоговорящего населения Эстонии теперь предрешено и власти страны больше никогда не захотят с его представителями разговаривать. Так ли это? В вопросе разбирался колумнист RusDelfi Дмитрий Иванов.
Наверное, на пике эмоций, связанных с событиями в Украине, на эту тему действительно и сейчас, и ещё какое-то время говорить будут крайне осторожно. А всё потому, что в глазах многих эстонцев местные русские настолько связаны с Россией, что поддерживать инициативы по сохранению их культурной идентичности и языка просто не сочтут уместным. Зачем кормить волка, который всё равно в лес смотрит?