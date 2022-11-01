Путин „не задумывался“ об указе о завершении мобилизации. Может ли она продолжиться?

„Да, это [объявление мобилизации] было сделано моим указом, - сказал Путин на пресс-конференции в Сочи после встречи с руководителями Армении и Азербайджана. - Но было сделано по предложению министерства обороны, а сейчас министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена“.

Глава минобороны России Сергей Шойгу объявил об окончании так называемой частичной мобилизации еще в пятницу, 28 октября. Министр тогда докладывал Путину, что его задание призвать 300 тысяч человек полностью выполнено и новых мероприятий в рамках мобилизации не планируется.

В понедельник представитель минобороны Игорь Конашенков повторил: все мероприятия, связанные с призывом по мобилизации, „прекращены“, „подготовка и вручение повесток прекращаются“. Военкоматы должны вернуться к выполнению своих обязанностей „в штатном режиме“ с 1 ноября - с этого дня начинается призыв на срочную службу.

Зачем указ?

Однако с юридической точки зрения граждан можно мобилизовать, пока действует указ о мобилизации. Юристы и правозащитники считают, что для завершения призыва резервистов нужен указ президента.

Глава правозащитной организации „Агора“ Павел Чиков ранее объяснял, что „вопрос завершения либо прекращения мобилизации нормативными актами никак не урегулирован“, и поэтому она продолжается до тех пор, пока „не завершена должностным лицом, ее объявившим“.

„То есть нужно ждать указа президента“, - писал Чиков в своем телеграм-канале, добавляя, что у региональных властей нет полномочий, чтобы завершить мобилизацию.

Адвокат Константин Ерохин также считает, что об окончании мобилизации можно будет говорить, только когда Путин подпишет соответствующий указ.