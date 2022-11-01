Чемпионы мира по Dota 2 потеряли уникальный трофей в первую же ночь

Британская команда Tundra Esports сообщила в „Твиттере“, что в результате празднования победы в главном турнире года по Dota 2 — The International — потеряла трофей, пишет РБК.



Tundra Esports 30 октября победила Team Secret в финале турнира в Сингапуре.



„Ребята, нужна помощь. Прошлая ночь немного вышла из-под контроля, вы не поверите, но мы потеряли „Щит“, — говорится в сообщении.



Переходящий трофей Aegis of Champions («Щит чемпионов“, „Эгида чемпионов“) вручается с 2012 года, он был создан компанией Weta, которая производит реквизит для фильмов, в частности, ее продукция использовалась во время съемок трилогии „Властелин колец“.



В состав Tundra Esports входят Оливер Лепко (Словакия), Леон Кирилин (Германия), Нета Шапира (Израиль), Мартин Саздов (Северная Македония), У Цзинцзюнь (США).



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