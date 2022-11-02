„Возмездие неизбежно“, „мы попадем в рай“, „Россия создала Украину“ и другие абсурдные цитаты Путина

„Лишь бы не было войны“. 2001 год, обращение Путина в 60-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны

„Прошло уже много лет. Однако последствия той войны напоминают о себе и сегодня … Россию никогда не понять, если не знать, что же пережил наш народ во время войны. Не осознать, откуда у наших блокадников привычка собирать черствый хлеб. Откуда у нашего народа такая ненависть к войне. И откуда родилась фраза, которую так часто повторяют наши старики, а за ними молодые люди: лишь бы не было войны“.

„Развал СССР был наибольшей геополитической катастрофой века“. 2005 год, ежегодное обращение Путина к Федеральному собранию

„Прежде всего надо признать, и я об этом говорил раньше, что развал Советского Союза был наибольшей геополитической катастрофой века. А для российского народа это стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших граждан и соотечественников оказались за пределами Российской Федерации“.

„Война без прямой санкции ООН подрывает основы мира“. 2007 год, интервью телеканалу „Аль-Джазира“

„Мы всегда против решения любых проблем в международных делах военным путем, тем более без прямой санкции Совета Безопасности ООН, потому что это подрывает международно-правовые основы всеобщего мира“.

„Мы не собираемся махать шашкой и вводить туда войска“. 2013 год, пресс-конференция (ответ на вопрос „Возможен ли вообще в природе ввод российских войск в Украину или нет?“)

„У нас есть договор о пребывании там российского флота, он продлен в интересах обеих стран … Нам небезразлично положение наших соотечественников, но это вовсе не означает, что мы собираемся махать шашкой и вводить туда войска … Это полная ерунда, и ничего подобного нет и быть не может“.

„Мы не будем стремиться к конфронтации ни на Востоке, ни на Западе“. 2014 год, обращение Путина к россиянам после „референдума“ в Крыму