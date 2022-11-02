„Возмездие неизбежно“, „мы попадем в рай“, „Россия создала Украину“ и другие абсурдные цитаты Путина(63)
Уже девятый месяц Россия захватывает украинские территории на юге и востоке, замахивалась на север и центр страны. Весь мир следит за тем, как государство-агрессор, числившееся гарантом территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму, совершило уже второй акт аннексии и безостановочно продолжает атаковать соседнюю страну.
Идеолог военного вторжения, президент РФ Владимир Путин находится у власти более двадцати лет. За это время он не единожды высказывался о войне, ее вероятности, предпосылках и отношении к Украине. В нашем материале мы собрали самые показательные цитаты Путина, начиная с 2001 года.
„Лишь бы не было войны“. 2001 год, обращение Путина в 60-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны
„Прошло уже много лет. Однако последствия той войны напоминают о себе и сегодня … Россию никогда не понять, если не знать, что же пережил наш народ во время войны. Не осознать, откуда у наших блокадников привычка собирать черствый хлеб. Откуда у нашего народа такая ненависть к войне. И откуда родилась фраза, которую так часто повторяют наши старики, а за ними молодые люди: лишь бы не было войны“.
„Развал СССР был наибольшей геополитической катастрофой века“. 2005 год, ежегодное обращение Путина к Федеральному собранию
„Прежде всего надо признать, и я об этом говорил раньше, что развал Советского Союза был наибольшей геополитической катастрофой века. А для российского народа это стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших граждан и соотечественников оказались за пределами Российской Федерации“.
„Война без прямой санкции ООН подрывает основы мира“. 2007 год, интервью телеканалу „Аль-Джазира“
„Мы всегда против решения любых проблем в международных делах военным путем, тем более без прямой санкции Совета Безопасности ООН, потому что это подрывает международно-правовые основы всеобщего мира“.
„Мы не собираемся махать шашкой и вводить туда войска“. 2013 год, пресс-конференция (ответ на вопрос „Возможен ли вообще в природе ввод российских войск в Украину или нет?“)
„У нас есть договор о пребывании там российского флота, он продлен в интересах обеих стран … Нам небезразлично положение наших соотечественников, но это вовсе не означает, что мы собираемся махать шашкой и вводить туда войска … Это полная ерунда, и ничего подобного нет и быть не может“.
„Мы не будем стремиться к конфронтации ни на Востоке, ни на Западе“. 2014 год, обращение Путина к россиянам после „референдума“ в Крыму
„Мы хотим, чтобы на землю Украины пришли мир и согласие, и вместе с другими странами готовы оказывать этому всемерное содействие и поддержку … Мы сами никогда не будем стремиться к конфронтации с нашими партнерами ни на Востоке, ни на Западе. Наоборот, будем делать все необходимое, чтобы строить цивилизованные добрососедские отношения, как это и положено в современном мире“.
„Возмездие неизбежно“. 2018 год, выступление на форуме „Валдай“ в Сочи (Путин заявил, что Москва может применить ядерное оружие только в том случае, если убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар)
„Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют“.
„Россия не может существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины“. Февраль 2022 года, оглашение начала „специальной военной операции“
„Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины … Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий“.
„Это трагедия для украинского народа“. Июль 2022 года, заявление Путина на встрече с руководством Государственной думы РФ и с лидерами фракций.
„Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому идет“.
„План корректировке не подлежит“. Сентябрь 2022 года, пресс-конференция Путина
„План [СВО] корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считает ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса“.
„Россия создала сегодняшнюю Украину“. Октябрь 2022 года, выступление Путина пленарном заседании Международного дискуссионного клуба „Валдай“
Украина, конечно, [при большевистском руководстве] складывалась как искусственное государство … Откровенно говоря, единственным, настоящим, серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину“.
Радует одно: подавляющее большинство государств мира понимают, что большинство высказываний Путина — это либо манипуляции, либо откровенная ложь. Главный вопрос сегодня звучит так: достаточно ли Путин безумен, чтобы пойти на крайние меры и применить ядерное оружие? Цивилизованное общество пристально наблюдает за ходом войны, надеясь на ее скорое окончание.