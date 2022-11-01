Тренер-насильник приговорен к 109 годам тюрьмы: издевался над гимнастами и подглядывал за ними в душе

Экс-тренер сборной Фернандо де Карвалью Лопес тоже оказался повернутым на сексе. Об этом всем стало известно в 2018 году, когда на телеканале Globo TV вышло любопытное разоблачающее кино, где жертвы специалиста рассказали о том, что он с ними делал, когда те были несовершеннолетними. Большая часть спортсменов занималась тогда в частном гимнастическом клубе в штате Сан-Паулу, пишет Sport24.

После выхода в эфир репортажа Лопеса уволили из клуба, где он работал. Также там сообщили, что пару лет назад тренера привлекали к административной ответственности, когда появилось первое обвинение. Из-за обнародованной истории с 13-летним подростком, над которым издевался бразилец, его уволили из тренерского штаба национальной сборной. Это случилось за месяц до Олимпиады-2016 в Рио. После этого жалобы посыпались одна за другой.

Лопес отрицал все обвинения, но гимнасты, которые устали держать все в себе, были очень убедительны в своих откровениях. Они рассказывали, что специалист прибегал к насилию в разных местах (сауна, тренировки, поездки на соревнования и т. д.), трогал их гениталии, смотрел на то, как они принимают душ.

Победитель Панамериканских игр — 2011 Петрикс Барбоза рассказывал, что подвергся насилию в 10-11 лет. Он, кстати, стал единственным, кто не побоялся открыть миру свое имя. Все остальные гимнасты предпочли сохранить анонимность.

Также выяснилось, что самым титулованным спортсменом, который работал под руководством Лопеса, был чемпион мира и призер Олимпиады в Рио Диего Иполито. Вот только он никаким домогательствам и жестокому обращению со стороны тренера не подвергался. Тем не менее гимнаст встал на сторону жертв, потребовав наказания для обвиняемого.

И оно не заставило себя ждать.