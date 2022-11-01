Кая Каллас: „Мы с самого начала не были согласны с законом о семейных пособиях, но пришлось идти на компромисс“(11)
Законопроект, согласно которому существенно повышаются выплаты многодетным семьям, вызвал в обществе острую дискуссию и даже привел к созданию петиции, в которой родители требуют равного отношения ко всем детям. Петиция собрала 8407 подписей и отправилась в Рийгикогу. Парламент должен будет дать свой ответ по поводу судьбы народной инициативы через месяц.
Премьер-министр Кая Каллас на брифинге для русскоязычных СМИ в понедельник, отвечая на вопрос журналиста RusDelfi, отметила, что лично она так же считает законопроект несправедливым, однако это было компромиссом для сохранения коалиции. „Да, я знаю, что петиция направлена в Рийгикогу, который даст свое заключение по поводу ее содержания. К сожалению, нам пришлось пойти на компромисс и согласиться с партнерами по коалиции“, - заявила премьер-министр.
Напомним, что еще весной, когда законопроект был инициирован Isamaa, все четыре парламентские партии, за исключением партии премьер-министра, поддерживали законопроект о семейных пособиях. Однако чуть позже свою позицию изменили социал-демократы, заявив, что законопроект необходимо пересмотреть.
После напряженных переговоров и поисков компромиссов, партия премьер-министра уступила, и 20 октября законопроект прошел первое чтение. Сразу после этого была инициирована петиция против принятия законопроекта в том виде, в котором он находится сейчас и более справедливого отношения к семьям, воспитывающим двоих детей или троих, но в которых старшему ребенку уже исполнилось 19 лет.
По мнению Эстонской адвокатуры, поправка в ее нынешнем виде не обеспечивает равного обращения с детьми. Канцлер права Юлле Мадизе отметила, что Закон о семейных пособиях не противоречит Конституции Эстонской Республики.