Кая Каллас: „Мы с самого начала не были согласны с законом о семейных пособиях, но пришлось идти на компромисс“

Премьер-министр Кая Каллас на брифинге для русскоязычных СМИ в понедельник, отвечая на вопрос журналиста RusDelfi, отметила, что лично она так же считает законопроект несправедливым, однако это было компромиссом для сохранения коалиции. „Да, я знаю, что петиция направлена в Рийгикогу, который даст свое заключение по поводу ее содержания. К сожалению, нам пришлось пойти на компромисс и согласиться с партнерами по коалиции“, - заявила премьер-министр.

Напомним, что еще весной, когда законопроект был инициирован Isamaa, все четыре парламентские партии, за исключением партии премьер-министра, поддерживали законопроект о семейных пособиях. Однако чуть позже свою позицию изменили социал-демократы, заявив, что законопроект необходимо пересмотреть.

После напряженных переговоров и поисков компромиссов, партия премьер-министра уступила, и 20 октября законопроект прошел первое чтение. Сразу после этого была инициирована петиция против принятия законопроекта в том виде, в котором он находится сейчас и более справедливого отношения к семьям, воспитывающим двоих детей или троих, но в которых старшему ребенку уже исполнилось 19 лет.

По мнению Эстонской адвокатуры, поправка в ее нынешнем виде не обеспечивает равного обращения с детьми. Канцлер права Юлле Мадизе отметила, что Закон о семейных пособиях не противоречит Конституции Эстонской Республики.

С 1 января 2023 года: • пособие на первого и второго ребенка, а также пособие на ребенка родителя-одиночки вырастет до 80 евро в месяц • пособие для семей с 3-6 детьми составит 600 евро, а с 7 и более детьми 800 евро в месяц • пособие многодетным семьям, постепенно уменьшаясь, будет выплачиваться до достижения младшим ребенком 24-летнего возраста. Повышение семейных пособий в 2023 году обойдется почти в 164 миллиона евро, к которым добавятся расходы на ИТ-разработки и дополнительные затраты на рабочую силу в размере почти 1,7 миллиона евро. К 2026 году дополнительные расходы на семейные пособия увеличатся почти до 226 миллионов евро. По оценкам министерства, общая сумма семейных пособий в государственном бюджете составит около 521 миллиона евро.