Новости Эстонии
01.11.2022, 11:51

Скандал вокруг Марко Михкельсона: стали известны подробности

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Михкельсон пообещал больше не делать таких фото.
Михкельсон пообещал больше не делать таких фото.
ФОТО: Kiur Kaasik

Комиссар полиции и старший прокурор посчитали действия Михкельсона неэтичными, пишет Eesti Ekspress.

Член Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ, 52) уверяет, что, фотографируя детей, не нарушил ни одного закона.

„Фотографии также были оценены компетентными органами, и никаких нарушений закона обнаружено не было“, — написал Михкельсон в Facebook на прошлой неделе. По его словам, все сомнения в якобы неуместности фотографий „рассеяны“.

„Я узнала об этом инциденте, когда формировала правительство“, — прокомментировала премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас, подчеркнув, что в отношении действий Михкельсона не было начато ни одного расследования.

Это соответствует действительности. Однако имеющиеся в распоряжении издания документы полиции и прокуратуры показывают дело Михкельсона с того ракурса, о котором политик умалчивает.

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