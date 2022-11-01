Скандал вокруг Марко Михкельсона: стали известны подробности

Член Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ, 52) уверяет, что, фотографируя детей, не нарушил ни одного закона.



„Фотографии также были оценены компетентными органами, и никаких нарушений закона обнаружено не было“, — написал Михкельсон в Facebook на прошлой неделе. По его словам, все сомнения в якобы неуместности фотографий „рассеяны“.



„Я узнала об этом инциденте, когда формировала правительство“, — прокомментировала премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас, подчеркнув, что в отношении действий Михкельсона не было начато ни одного расследования.



Это соответствует действительности. Однако имеющиеся в распоряжении издания документы полиции и прокуратуры показывают дело Михкельсона с того ракурса, о котором политик умалчивает.