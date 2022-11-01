Грузовик датских военных попал в ДТП в Эстонии(5)
В понедельник вечером в Ляэне-Вируском уезде грузовик датских военных Man HX столкнулся с фургоном Ford Transit. В результате аварии легкие травмы получили двое пассажиров легковушки.
Пресс-секретарь генерального штаба Сил обороны Артур Захаров подтвердил, что одним из участников ДТП была машина союзников, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.
По информации полиции, инцидент произошел на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Лясна, где грузовик Man HX с 23-летним водителем за рулем, совершая маневр, столкнулся с приближавшимся справа фургоном Ford Transit, двигавшимся в том же направлении.
Водители обоих транспортных средств не пострадали. Находившимся в легковом автомобиле 39-летней женщине и 15-летнему подростку первую помощь бригада медиков оказала на месте.