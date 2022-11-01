Грузовик датских военных попал в ДТП в Эстонии

Пресс-секретарь генерального штаба Сил обороны Артур Захаров подтвердил, что одним из участников ДТП была машина союзников, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

По информации полиции, инцидент произошел на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Лясна, где грузовик Man HX с 23-летним водителем за рулем, совершая маневр, столкнулся с приближавшимся справа фургоном Ford Transit, двигавшимся в том же направлении.