Президент Алар Карис: „Качество преподавания из-за акцента учителей не пострадает“

Известно, что часть родителей в Ида-Вирумаа озабочены качеством эстонского языка, поскольку, даже имея категорию С1, педагоги здесь в основном не являются носителями эстонского языка. „Если цель перехода на эстоноязычное образование - в том числе, чтобы наши дети хорошо интегрировались в языковую среду, то не помешают ли преподаванию ошибки, допускаемые педагогами в устной речи?“ - переживают родители.

„Я не думаю, что акцент и ошибки - это беда. Даже в нашей маленькой стране есть свои языковые особенности, разные наречия (возьмите пример островитян, сету, мульги...). Поэтому я не вижу никакой проблемы в этом“.

Также президент уверен, что качество преподаваемых дисциплин не пострадает, а детская психика - очень гибкая. „Я знаю, о чем говорю: моим детям тоже пришлось учиться в чужой языковой среде в свое время, так что в нашей семье тоже был такой опыт“.