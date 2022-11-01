Звезда сборной Франции пропустит чемпионат мира по футболу

29-летний француз перешел из „Манчестер Юнайтед“ в туринский „Ювентус“ летом, но в июле травмировал колено и выбыл как минимум на два месяца. При этом он отказался от операции на мениске, чтобы не пропустить чемпионат мира, но в сентябре все-таки решился на операцию и планировал восстановиться к ЧМ.

В понедельник агент футболиста Рафаэла Пимента сообщила, что восстановление пошло не по плану. „После вчерашних и сегодняшних медицинских осмотров очень больно сообщать, что Полю Погба все еще требуется реабилитация после операции. По этой причине Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре“, — написала Пимента.

Погба, последний раз выступал за сборную Франции в марте. Восстановившись от травмы мениска футболист вернулся к тренировкам с итальянским клубом в начале октября, и надеялся набрать форму в составе „Ювентуса“ перед чемпионатом мира. На прошлой неделе он получил травму мышц бедра, вызванную длительным периодом без игр.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе D со сборными Дании, Австралии и Туниса.