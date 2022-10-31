ВИДЕО | В Эстонии собирают теплую одежду для жителей Украины

Один пункт сбора вещей находится в фойе Теледома.Телеведущая Реэт Линна придумала эту акцию совместно с благотворительной организацией „Слава Украине“.

„Носки, рукавицы, шапки, шарфики, кофточки, Может быть, даже жилет. И теплые одеяла нужны, у кого есть лишние. Когда у тебя дома есть ношеные шерстяные вещи, но чистые и никаких дырок там нет, то их тоже можно принести“, - пояснила Реэт Линна.

Шерстяные носки для украинцев собирают также в спортивном центре в Куусалу. Местные вязальщицы откликнулись на призыв с большим энтузиазмом, а сотрудницы спортивного центра вяжут прямо на рабочем месте в четыре руки.

Член Naiskodukaitse Илле Аавиксаар рассказала, что в рамках этой акции собирают мужские носки: их отправят на фронт.