Пассажиры опоздавших в прошлый четверг поездов могут требовать компенсацию
Точная причина остановки движения на железной дороге в прошлый четверг, 27 октября, электро- и дизельных поездов все еще выясняется. Все пассажиры, чей поезд задержался более чем на полчаса, могут потребовать компенсацию, пишет rus.err.
В четверг во второй половине дня система диспетчерской связи вышла из строя, и на всех светофорах на железной дороге загорелся красный свет. Вышедшее из строя устройство было обнаружено около 21:30, через шесть с половиной часов после того, как оно сломалось.
„Самая большая задержка составила 189 минут, и это было на маршруте Тапа-Тарту“, — сказал глава Elron Лаури Бетлем.
Руководитель Elron добавил, что все, чей поезд прибыл в пункт назначения с задержкой более чем 30 минут, может требовать возмещения.
Пассажиры могут запросить возврат средств, используя форму возврата, установленную на веб-сайте Elron. Те, кто ехал по сезонному билету, также получат компенсацию.