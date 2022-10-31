В Таллинне восстанавливают традицию отмечать День поминовения усопших

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в этом году управа района восстанавливает традицию, от которой из-за распространения коронавируса в последние годы приходилось отказаться - по случаю Дня поминовения усопших состоится концерт в церкви. Выступит Хелин-Мари Ардер. „Также продолжим с начинаниями последних лет и зажжем в парке Каламая сотни свечей. Приглашаем местных жителей присоединиться к зажжению свечей в парке“, - сказала Пихлап.