ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (250-й день) | Россия заявила о приостановке движения по зерновому коридору. Бизнесмен Олег Тиньков в знак протеста против войны отказался от гражданства РФ
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В ближайшем окружении Путина указали ему на военные ошибки
Член ближайшего окружения Владимира Путина напрямую указал российскому президенту на ошибки и неудачи в войне в Украине, пишет Washington Post со ссылкой на американскую разведку. Газета не называет имени этого человека, но отмечает, что он выразил Путину обеспокоенность неэффективным управлением военными действиями и ошибками, допущенными российским военным руководством. „С началом оккупации мы наблюдаем растущую тревогу со стороны ряда приближенных Путина. По нашим оценкам, они особенно недовольны недавними российскими потерями, ошибочным подходом и многочисленными военными промахами“, - заявил газете источник в разведке.
Украинские военные просят у Запада больше систем ПВО
Украинские ВВС на фоне новых массированных ударов со стороны России обратились к западным партнерам с просьбой ускорить поставку современных средств противовоздушной обороны для защиты от российских атак. „Нам нужны средства противовоздушной обороны. Те системы, о которых мы уже говорили, IRIS-Tнемецкого производства, их нужно больше“, - сказал в эфире украинского телевидения спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
У Украины заканчивается оборудование для ремонта энергосистемы
Исполнительный директор ДТЭК (это крупнейшая частная энергетическая компания Украины) Дмитрий Сахарук заявил сегодня, что у нее заканчивается оборудование для ремонта повреждений. И после сегодняшнего удара России по инфраструктурным объектам уже невозможно сказать, как долго продлятся отключения. В зависимости от ущерба, говорит Сахарука, отключение электроэнергии „может длиться 6, 7, 8 часов“ в день. „Если повреждения критичны, и другого резерва электроснабжения потребителей нет, то это может занять еще больше времени. Мы должны быть готовы“, - заявил Сахарук.
Минобороны России объявило о прекращении вручения повесток в рамках мобилизации
Российский Генштаб направил указания командующим войсками о завершении „частичной мобилизации“, сообщили в минобороны России. В частности, в соответствии с этими указаниями все призывные мероприятия, а также подготовка и вручение повесток прекращаются. „В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту“, - говорится в сообщении.
Норвегия переводит свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности
Премьер-министр Норвегии Йонас Стёре объявил, что вооруженные силы страны переведены на более высокий уровень военной угрозы. „Это самое серьезное осложнение ситуации за последние несколько десятилетий“, - объяснил он, уточнив, что хотя никаких конкретных свидетельств наличия угрозы со стороны России нет, однако нарастающее напряжение делает страну более уязвимой к различного рода угрозам, разведоперациям и попыткам влияния. Формально новый уровень готовности вступит в силу с 1 ноября, спустя всего несколько недель после инцидента на газопроводе „Северный поток“, послужившего причиной отправки вооруженных сил страны на охрану норвежских нефтяных платформ.
Байден осадил Зеленского, когда тот попросил больше оружия
О разговоре, прошедшем около пяти месяцев назад, в июне, рассказывает телеканал NBC News, ссылаясь на несколько источников, знакомых с содержанием разговора. По данным телеканала, в начале беседы американский президент рассказал Зеленскому, что администрация США только что одобрила выделение Киеву военной помощи на сумму $1 млрд, после чего Зеленский немедленно начал перечислять вооружения, необходимые ВСУ для защиты от российского вторжения, которые Украина на тот момент еще не получила. Тогда, как утверждает источник NBC News, Байден повысил голос и заявил украинскому президенту, что тот мог бы проявить немного больше благодарности за уже оказанную помощь.
Украинская разведка: на аэродроме под Псковом уничтожены два вертолета Ка-52
Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР) подтвердило факт уничтожения двух российских боевых вертолетов на аэродроме в Псковской области. Ранее в понедельник о подрыве двух вертолетов сообщали российские телеграм-каналы. „На военно-воздушной базе ВС РФ „Веретье“ (Псковская область, Остров-5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 „Аллигатор“ полностью уничтожены. Еще два - существенно повреждены“, - говорится в сообщении ГУР.
Кремль заявил, что вывоз зерна из Украины теперь становится рискованным
Вывоз зерна из украинских портов вряд ли возможен без содействия со стороны Москвы, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина. На выходных Россия в одностороннем порядке вышла из соглашения о вывозе украинского продовольствия (прежде всего зерна) по Черному морю, достигнутого при посредничестве Турции и ООН. Несмотря на это, в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает все возможное, чтобы экспорт зерна не прекращался. В понедельник порядка 12 судов вышли из черноморских портов Украины.
Вечером в понедельник Минобороны России заявило о приостановке движения по зерновому коридору
Как пишет „Интерфакс“, движение по коридору безопасности, определенному „черноморской инициативой“ (то есть, договоренностью между Россией, Украиной, Турцией и ООН), приостановлено „до прояснения обстоятельств украинской атаки против кораблей в Севастополе“.
В ведомстве добавили, что движение судов по коридору безопасности „является недопустимым, так как Украина использует его для ведения боевых действий против России“.
Ни одна другая сторона „зерновой сделки“ о приостановке движения судов с продуктами пока не заявляла.
Генштаб ВСУ: россияне продолжают вывод войск с правого берега Днепра
Генштаб Украины заявляет, что россияне продолжают подготовку к выводу части войск с правого берега Днепра в Херсонской области. „Продолжается подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники из правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, возобновляются понтонные переправы и периодически проводится проверка исправности и готовности барж. Две из них успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе моста“ , – говорится в заявлении.
Британская разведка: старые „калашниковы“ создают для российской армии новые проблемы
Разведка британского министерства обороны сообщает, что с середины октября тысячи российских призывников были отправлены на передовую. Зачастую их экипировка оставляет желать много лучшего, хотя еще в сентябре призывники приезжали в Украину вообще без оружия. Судя по фотографиям российских военных из открытых источников, вооружены они в основном старыми автоматами Калашникова, пишет в ежедневном отчете военная разведка Британии.
Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства
Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что принял решение отказаться от российского гражданства. В своем „Инстаграме“ он опубликовал соответствующий документ.
„Я принял решение выйти из российского гражданства. Я не могу и не хочу ассоциироваться с фашистской страной, которая начала войну с мирным соседом и ежедневно убивает невинных людей. Мне стыдно продолжать иметь этот паспорт. Я надеюсь, что больше известных российских бизнесменов последуют за мной, чтобы ослабить режим Путина и его экономику и в итоге привести его к поражению. Я ненавижу путинскую Россию, но люблю всех россиян, которые однозначно выступают против этой безумной войны!“ – написал Тиньков.
Тиньков после начала российского вторжения был одним из первых и немногих российских бизнесменов, который открыто выступил против войны и раскритиковал российскую армию.
В конце апреля Тиньков был вынужден продать принадлежащий ему пакет акций TCS Group Holding - головной структуры основанной бизнесменом группы „Тинькофф“ - группе „Интеррос“ Владимира Потанина.