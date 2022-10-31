ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (250-й день) | Россия заявила о приостановке движения по зерновому коридору. Бизнесмен Олег Тиньков в знак протеста против войны отказался от гражданства РФ

В ближайшем окружении Путина указали ему на военные ошибки

Член ближайшего окружения Владимира Путина напрямую указал российскому президенту на ошибки и неудачи в войне в Украине, пишет Washington Post со ссылкой на американскую разведку. Газета не называет имени этого человека, но отмечает, что он выразил Путину обеспокоенность неэффективным управлением военными действиями и ошибками, допущенными российским военным руководством. „С началом оккупации мы наблюдаем растущую тревогу со стороны ряда приближенных Путина. По нашим оценкам, они особенно недовольны недавними российскими потерями, ошибочным подходом и многочисленными военными промахами“, - заявил газете источник в разведке.

Украинские военные просят у Запада больше систем ПВО

Украинские ВВС на фоне новых массированных ударов со стороны России обратились к западным партнерам с просьбой ускорить поставку современных средств противовоздушной обороны для защиты от российских атак. „Нам нужны средства противовоздушной обороны. Те системы, о которых мы уже говорили, IRIS-Tнемецкого производства, их нужно больше“, - сказал в эфире украинского телевидения спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

У Украины заканчивается оборудование для ремонта энергосистемы

Исполнительный директор ДТЭК (это крупнейшая частная энергетическая компания Украины) Дмитрий Сахарук заявил сегодня, что у нее заканчивается оборудование для ремонта повреждений. И после сегодняшнего удара России по инфраструктурным объектам уже невозможно сказать, как долго продлятся отключения. В зависимости от ущерба, говорит Сахарука, отключение электроэнергии „может длиться 6, 7, 8 часов“ в день. „Если повреждения критичны, и другого резерва электроснабжения потребителей нет, то это может занять еще больше времени. Мы должны быть готовы“, - заявил Сахарук.

Минобороны России объявило о прекращении вручения повесток в рамках мобилизации