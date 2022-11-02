02.11.2022, 07:05
Сколько стоит бесплатно. „Реформа“, критиковавшая бесплатный проезд, теперь выжимает на него все больше денег
ФОТО: | Delfi Meedia
Кто сказал, что бесплатный общественный транспорт не для „белок“? В этом году деньги, недостающие на оплату проезда в автобусах, были собраны из отложенных инвестиций.
Весной водители автобусов подняли шум. Топливо стало настолько дорогим, что за „бесплатные“ региональные поездки, заказанные и оплаченные государством, пришлось раскошелиться самим водителям. Дефицит оценивался в 4-5 миллионов евро. В то время правительство все еще возглавляла Центристская партия, представлявший ее министр экономики Таави Аас, заверил, что необходимые миллионы будут найдены из профицита в конце года.