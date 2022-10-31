Чего ждать Украине, если республиканцы получат большинство в Конгрессе США?

По мере приближения ноябрьских выборов тема помощи Украине все больше фигурировала в предвыборной кампании демократов, благо в США проживает более миллиона украинцев, которые потянулись за океан на заработки еще при Российской Империи.

„За“ были 139 республиканцев, но СМИ ухватились за цифру 57 и подняли тревогу по поводу роста изоляционистских настроений в стане оппозиции, тем более что их выразители активно пропагандировали свои возражения против помощи Украине, которую, как любит указывать их лагерь, средний американец „не найдет на карте“.

Пресса США начала бить набат по поводу изоляционисткой тенденции в рядах республиканцев еще в мае, когда Конгресс принял закон об исполинском пакете военной и экономической помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. „За“ проголосовали все демократы и большинство республиканцев в Палате представителей, но 57 республиканцев высказались „против“.

Ожидая, что заручиться помощью для Украины при новом раскладе будет сложнее, ее сторонники планируют внести в декабре законопроект о значительном новом транше этой помощи в надежде, что нынешний Конгресс примет его до истечения своих полномочий. Перспективы этой инициативы пока неясны, но она регулярно упоминается в СМИ.

По традиции республиканцы в США обозначаются красным цветом (тогда как демократы - синим), и политологи не исключают, что на следующей неделе на Америку накатит „красный вал“. Он обретет материальную силу 1 января 2023 года, когда новый состав Конгресса приступит к работе.

8 ноября в США состоятся промежуточные выборы, которые в последние десятилетия почти всегда приносят успех оппозиционной партии. В данный момент в оппозиции находятся республиканцы, успех которым сулит не только эта закономерность, но и все опросы. Неясны пока лишь его масштабы. Оппозиция почти наверняка получит большинство в Палате представителей, а ее шансы выйти в дамки и в Сенате США, до недавнего времени скромные, согласно опросам, на финишной прямой заметно увеличились.

Пока большинство республиканцев, руководящих фракциями партии в обеих палатах Конгресса, особенно Митч Макконнелл в Сенате, горой стоят за эту помощь, но в январе избиратели ряда штатов вознесут на Капитолийский холм законодателей, которые могут посмотреть на вещи иначе. Это, например, инвестор и автор нашумевших мемуаров „Деревенская элегия“ Джеймс Дэвид Вэнс, которому опросы обещают победу в Огайо.

Противники помощи Украине, составившей при Байдене более 60 млрд долларов, напоминают, что государственная задолженность США выросла сейчас примерно до 30 триллионов, и требуют, чтобы Киев более скрупулезно отчитывался о том, как используются американские деньги и оружие, общая стоимость поставок которого превышает на данный момент 18,2 млрд долларов. Именно это требование выдвигали 57 республиканцев в Палате представителей и 11 сенаторов, голосовавших в мае против пакета помощи Киеву.

Один из главных доводов оппозиции против помощи Украине гласит, что США должны сперва озаботиться защитой собственной границы, которую, как утверждала на минувшей неделе некоммерческая антииммиграционная организация „Федерация за американскую иммиграционную реформу“ (FAIR ), с начала администрации Байдена незаконно пересекли примерно 5,5 млн мигрантов.

„Есть другие вещи, которые (администрация Байдена) не делает в нашей стране, - объяснил политик. - Она не занимается границей, и люди будут это учитывать. Украина важна, но в то же время она - не единственное, чем они занимаются, и чека без обозначения суммы больше не будет“.

Буквально Маккарти сказал: „Я думаю, люди будут переживать экономический спад и не станут выписывать Украине чек без обозначения суммы. Просто не станут“.

Имелся в виду глава республиканского меньшинства Кевин Маккарти, который в случае благоприятного для своей партии исхода выборов сделается спикером Палаты представителей, сменив демократку Нэнси Пелоси. Столичная газета напомнила, что с начала российского вторжения в Украину Конгресс США ассигновал миллиарды долларов на военную и гуманитарную помощь Киеву, и истолковала слова Маккарти как „сигнал, что при господстве республиканцев в палате этого больше не будет“.

Нашумело также его публичное откровение о том, что ему „дела нет до того, что будет с Украиной“. Вэнс потом оговорился, что желает ей успеха, но не за счет продолжения американской помощи. „Я думаю, что мы достигли точки, в которой нам надо перекрыть Украине этот денежный краник, - заявил он в интервью. - Мы не можем финансировать долгосрочный вооруженный конфликт“.

Вэнс, как и многие его единомышленники, настаивает, чтобы европейцы „подтянулись“, то есть оказывали Украине больше помощи. По его словам, известие о том, что „Америка больше не будет за это платить“, должно будет к этому их подстегнуть.

Европейцы, особенно британцы, оказывают Украине большую помощь, но объем американской в несколько раз больше.

В Аризоне в Сенат баллотируется от республиканцев Блейк Мастерс, сейчас наступающий на пятки тамошнему сенатору-демократу, бывшему астронавту Марку Келли. Кандидатуру Мастерса регулярно рекламирует в своей ежедневной передаче консервативный трибун Такер Карлсон, самый популярный ведущий американского кабельного телевидения, собирающий аудиторию в 4 млн человек. Он также популярен в российских СМИ, которые с упоением цитируют его регулярные нападки на Украину, дающие его отечественным критикам повод называть Карлсона „путинским рупором“ или даже „агентом влияния“.

Не исключено, что телеведущий имеет зуб на Киев за то, что в ходе американской предвыборной кампании 2016 года тот опрометчиво поставил на демократку Хиллари Клинтон и агитировал против Дональда Трама. Сейчас украинские представители скрупулезно соблюдают нейтралитет между двумя американскими партиями. На минувшей неделе эту задачу облегчила украинцам группа членов прогрессивного крыла демократической фракции Конгресса, опрометчиво обнародовавшая в понедельник открытое письмо с призывом усадить Украину за стол переговоров с Россией.