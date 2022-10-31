Украина вывозит зерно при помощи Турции и ООН. Что происходит с зерновой сделкой после выхода России

Посредники зерновой сделки - Турция и ООН - надеются на ее продолжение и запланировали переговоры с Москвой. Кремль предупреждает, что без его согласия экспорт станет „рискованным, опасным и негарантированным“, но дверью хлопать пока не спешит.

Владимир Путин отправил армию на завоевание Украины в феврале, и до середины лета российский флот блокировал украинские порты. Около 20 млн тонн зерна оказались заперты, цены на мировом рынке выросли, бедные страны оказались перед угрозой дефицита продовольствия. При посредничестве ООН блокаду удалось снять, и с 1 августа Украина экспортировала более 9 млн тонн зерновых.

Однако с тех пор ситуация на фронте складывается не в пользу агрессора, и Россия терпит одну неудачу за другой. В ответ Путин распорядился бомбить гражданскую критическую инфраструктуру, прежде всего электростанции, а в субботу отказался от зерновой сделки.

Однако в понедельник из украинских портов вышли еще 12 сухогрузов с 355 тыс. тонн зерна, включая один для Всемирной продовольственной программы ООН в Африке. Другие направляются в Египет, Алжир, Турцию и Западную Европу.

По условиям зерновой сделки, все сухогрузы проходят инспекцию на рейде в Стамбуле. В понедельник ее проводили только представители ООН и Турции, тогда как обычно к ним присоединялись инспекторы из России и Украины.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что продолжит выполнять свою часть соглашения.

„Совместными усилиями мы смягчили мировой продовольственный кризис, - сказал он в понедельник. - И даже если России теперь ведет себя нерешительно, потому что ей сделка не принесла такой же пользы, мы продолжим прилагать решительные усилия в интересах всего человечества“.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что в понедельник созвонится с главой российского минобороны Сергеем Шойгу и что находится в постоянном контакте с украинской армией.

Не все потеряно