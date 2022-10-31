Вороны заклевали сороку. Пришлось вмешаться спасателям

Вчера в 9:15 спасателей вызвали на улицу Калури в Хаапсалу, где на верхушке дерева застряла сорока, которую клевали и дразнили вороны. Спасатели использовали шест и сняли рыболовную леску с птичьих крыльев, после чего птица была освобождена.

На помощь животным пришли и спасатели из Лыунаского региона. Вчера в 11:17 в центр экстренной помощи сообщили о том, что на улице Пикк в Элва какой-то зверь забрался в двигатель автомобиля. Спасатели извлекли животное из пространства между двигателем и дном машины и отнесли его в лес.

В 14:50 29 октября в центр экстренной помощи сообщили о том, что в Арикюла, в уезде Мульги, в старый колодец без крышки упал енот. Спасатели вытащили енота, и животное убежало в лес. Спасательный департамент замечает, что ответственность за обеспечение безопасности своего надела лежит на землевладельце. Старые колодцы и другие отверстия в грунте должны быть надлежащим образом закрыты или закупорены во избежание несчастных случаев.