Государственный суд счел, что COVID-паспорт ограничивал основные права людей, но его введение было необходимо

Коллегия по надзору за конституционностью отметила, что требование, касающееся сертификата, конечно, ограничивало ряд основных свобод, но подобные ограничения могут, в принципе, быть необходимы, чтобы выполнять возложенную конституцией на государство обязанность защищать жизнь и здоровье людей от опасных инфекционных заболевалений.

Правительство Эстонии издало в мае и августе прошлого года для ограничения распространения COVID-19 два распоряжения (номера 212 и 305), которые опирались на NETS. Первым вводились карантинные требования для близкоконтактных, и вторым устанавливались ограничения для многих видов деятельности в общественном пространстве - к примеру, в школах по интересам, заведениях общественного питания, спортклубах, водных центрах, а также при проведении общественных и совместных мероприятий.

Оба распоряжения предусматривали, что от ограничений были освобождены люди с COVID-паспортами, то есть те, кто прошел курс вакцинации, а также приравненные к вакцинированным - переболевшие коронавирусом в предшествующие 180 дней.

52 человека и три коммерческих объединения подали в административный суд жалобы, в которых указали, что распоряжения правительства антиконституционно ограничивают их права. Подавших жалобы людей объединяло то, что у них не было COVID-сертификатов. Упомянутые коммерческие объединения (сфера их деятельности - общественное питание, издательская деятельности и обучение вождению) считали, что требование о COVID-сертификатах и обязательность их проверки ограничивают свободу предпринимательства.