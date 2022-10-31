Государственный суд счел, что COVID-паспорт ограничивал основные права людей, но его введение было необходимо(8)
В опубликованном сегодня решении Государственногосуда говорится, что нормы Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS), которые позволили правительству во время эпидемии коронавируса ввести специальные сертификаты (так называемые COVID-паспорта), не находятся в противоречии с конституцией.
Коллегия по надзору за конституционностью отметила, что требование, касающееся сертификата, конечно, ограничивало ряд основных свобод, но подобные ограничения могут, в принципе, быть необходимы, чтобы выполнять возложенную конституцией на государство обязанность защищать жизнь и здоровье людей от опасных инфекционных заболевалений.
Правительство Эстонии издало в мае и августе прошлого года для ограничения распространения COVID-19 два распоряжения (номера 212 и 305), которые опирались на NETS. Первым вводились карантинные требования для близкоконтактных, и вторым устанавливались ограничения для многих видов деятельности в общественном пространстве - к примеру, в школах по интересам, заведениях общественного питания, спортклубах, водных центрах, а также при проведении общественных и совместных мероприятий.
Оба распоряжения предусматривали, что от ограничений были освобождены люди с COVID-паспортами, то есть те, кто прошел курс вакцинации, а также приравненные к вакцинированным - переболевшие коронавирусом в предшествующие 180 дней.
52 человека и три коммерческих объединения подали в административный суд жалобы, в которых указали, что распоряжения правительства антиконституционно ограничивают их права. Подавших жалобы людей объединяло то, что у них не было COVID-сертификатов. Упомянутые коммерческие объединения (сфера их деятельности - общественное питание, издательская деятельности и обучение вождению) считали, что требование о COVID-сертификатах и обязательность их проверки ограничивают свободу предпринимательства.
Например, один известный блогер (Cassia Shakti Šamotailo) отмечала, что распоряжение в значительной мере мешает её повседневной жизни - она не может из-за ограничений посещать спортивные залы, места общественного питания и развлекательные заведения, а также различные мероприятия, что для нее по роду работы является необходимым. В противном случае это негативно отражается на ее доходах. Блогер также отметила, что проведение по каждому случаю тестирования вводит ее в необоснованные крупные расходы - для того, чтобы вести свою обычную жизнь необходимо ежемесячно делать 15 тестов, что обходится в 735 евро и отнимает 15 часов времени. Блогер также отметила, что из-за распоряжения номер 305 она уехала из Эстонии, так как более не чувствовала себя полноценным членом общества.
Административный суд своим решением от 31 мая удовлетворил жалобы и ходатайствовал перед Госсудом, чтобы нормы NETS, ставшие основанием распоряжений правительства, были бы признаны неконституционными. По мнению суда первой инстанции, нормы не были достаточно точными и ясными, а также не определяли пределы деятельности исполнительной власти. Серьезные ограничения основных прав, предусмотренные распоряжениями, по мнению административного суда, следовало бы устанавливать законом, а не правовым актом правительства.
В итоге Государственный суд решил, что нормы NETS не ограничивают основные права заявителей сильнее разрешенного, закон не являлся слишком неясным, и правительство не превысило данных ему законом полномочий.
Коллегия отметила, что введенные распоряжениями правительства ограничения, без сомнения, задевают многие основные права, такие как свобода передвижения и предпринимательства, право на образование, право свободно выбирать профессию и место работы. С другой стороны, оценивая введение ограничений , надо учитывать то, что конституция возлагает на государство обязанность защищать людей, прямо называя одним из источников опасности инфекционные заболевания. Государственный суд подчеркнул, что защита жизни и здоровья людей путем борьбы с инфекционными заболеваниями - весомая конституционная цель, которая может быть основания для ограничения других основных прав.
В то же время это не означает, что законодатель не должен постараться в дальнейшем уточнить нормы NETS, особенно в контексте новых возможных вспышек коронавируса. Нормы, с которыми в начальной фазе эпидемии можно было смириться, в случае длительного кризиса и получения дополнительных знаний, касающихся болезни, могли бы быть более точными.
Надзор за конституционностью и разрешение жалоб по основному судебному делу происходит отдельно друг от друга. Это означает, что решение административного суда от 31 мая можно обжаловать в окружном суде в течение 30 дней, начиная с сегодняшнего решения Госсуда. Коллегия сочла, что нормы NETS не противоречили конституции, но пропорциональность распоряжения правительства окружной суд может оценить при разрешении основного дела, если правительство подаст апелляционную жалобу.