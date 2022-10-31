Ирина Эмбрих заняла второе место на турнире в Осло
На турнире по фехтованию на шпагах, проходившем в норвежском Осло, эстонская спортсменка Ирина Эмбрих заняла второе место. Об этом сообщает ERR.
В полуфинале Эмбрих обыграла представительницу Испании Алехандру Сиснеро со счетом 15:7, но в финале Ирина Эмбрих была вынуждена признать превосходство американке Наталье Тоби (12:15), об этом сообщает Союз фехтовальщиков на своем сайте.
Вероника Зуйкова заняла седьмое место, Нелли Дифферт – девятое, а Мария Эмбрих – 36-е место.
В мужском личном зачете Стен Прийнитс занял 10-е место, Оливер Лаасик – 15-е, Руслан Еськов – 18-е и Илиан Бобров – 34-е.
На юношеском этапе Кубка Европы до 23 лет, проходившем в австрийском Клагенфурде, лучшей среди эстонок стала Динара Анис, завоевавшая бронзу, а среди мужчин Эдвин Яху, занявший пятое место.