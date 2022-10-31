Ирина Эмбрих заняла второе место на турнире в Осло

В полуфинале Эмбрих обыграла представительницу Испании Алехандру Сиснеро со счетом 15:7, но в финале Ирина Эмбрих была вынуждена признать превосходство американке Наталье Тоби (12:15), об этом сообщает Союз фехтовальщиков на своем сайте.