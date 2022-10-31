МНЕНИЕ | ЧВК Вагнер штурмует YouTube

Командующий и владелец непризнанной официально в России частной армией Евгений Пригожин, занял собой значительную часть политического пространства России. Он обратился в Генпрокуратуру РФ с заявлением о блокировке видеохостинга YouTube на территории РФ и, признании Google нежелательной организацией. Пригожин возмутился тем, что YouTube наводнен фейками о действиях российской армии в Украине, а это явно мешает его войску побеждать на фронте. Видно, что Пригожин претендует на место в российской политике, но дадут ли ему возможность туда попасть – это вопрос открытый. Как в общем и судьба YouTube будет решаться не Пригожиным, а Сергеем Кириенко, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.