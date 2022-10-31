Мнение
31.10.2022, 17:00

МНЕНИЕ | ЧВК Вагнер штурмует YouTube

 
В YouTube можно увидеть, что российская армия плохо воюет и отступает
Сергей Ковальченко
журналист
Российские военнопленные
Российские военнопленные
ФОТО: Telegram/insiderUKR

Командующий и владелец непризнанной официально в России частной армией Евгений Пригожин, занял собой значительную часть политического пространства России. Он обратился в Генпрокуратуру РФ с заявлением о блокировке видеохостинга YouTube на территории РФ и, признании Google нежелательной организацией. Пригожин возмутился тем, что YouTube наводнен фейками о действиях российской армии в Украине, а это явно мешает его войску побеждать на фронте. Видно, что Пригожин претендует на место в российской политике, но дадут ли ему возможность туда попасть – это вопрос открытый. Как в общем и судьба YouTube будет решаться не Пригожиным, а Сергеем Кириенко, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.

Российские власти долго не решались запретить YouTube потому что в представлении людей из администрации президента, нельзя лишать российских детей мультфильмов, а их родителей душевного спокойствия, пока чадо занято просмотром любимых анимационных фильмов. Именно этим и объясняли существование YouTube в России после начала войны, когда уже давно запрещены Facebook и Instagram, но возможно, времена уже изменились и пришла пора закрыть последнее информационное окно в мир.

Власти видят, что только на YouTube остался антивоенный контент, который набирает миллионы просмотров. Экспертные оценки экономической ситуации в России, фильмы, продукция украинских блогеров, взять хотя бы интервью с нашими военнопленными, которые делает Владимир Золкин. Сразу скажу, что это не лучший продукт с точки зрения и профессиональной журналистики, и элементарного гуманизма, но его смотрят миллионы людей, в том числе и в России.

RusDelfi
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