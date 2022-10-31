Босния и Герцеговина отказалась от проведения матча со сборной России

Вопросы о том, состоится ли игра начали появляться после того, как против проведения матча со сборной России выступили ведущие игроки боснийской команды — Эдин Джеко и Миралем Пьянич.

28 октября РФС объявил о матче между сборными России и Таджикистана в Душанбе 17 ноября. В числе других возможных соперников команды Валерия Карпина назывались команды Ирана, а также Боснии и Герцеговины.

Источник - Sport24

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