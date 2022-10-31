31.10.2022, 14:13
Босния и Герцеговина отказалась от проведения матча со сборной России(4)
ФОТО: | Scanpix
Футбольный союз Боснии и Герцеговины отказался от проведения товарищеского матча со сборной России 19 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге. Председатель Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Желькович отметил, что товарищеский матч со сборной России переносится на более поздний срок.
Вопросы о том, состоится ли игра начали появляться после того, как против проведения матча со сборной России выступили ведущие игроки боснийской команды — Эдин Джеко и Миралем Пьянич.
28 октября РФС объявил о матче между сборными России и Таджикистана в Душанбе 17 ноября. В числе других возможных соперников команды Валерия Карпина назывались команды Ирана, а также Боснии и Герцеговины.
Источник - Sport24