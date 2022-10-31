Карлсен официально подтвердил отказ от участия в матче за корону с Непомнящим

„Гроссмейстер Дин Лижэнь в эти выходные получил официальное приглашение принять участие в матче на первенство мира после того, как действующий чемпион мира, Магнус Карлсен, в письменной форме официально подтвердил, что отказывается от своего права на участие в матче и защиту своего титула“, — отмечается в сообщении пресс-службы организации в „Твиттере“.