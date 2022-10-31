Карлсен официально подтвердил отказ от участия в матче за корону с Непомнящим
Действующий чемпион мира Магнус Карлсен в письменной форме подтвердил свой отказ от участия в матче на первенство мира, в котором его соперником должен был стать победитель турнира претендентов Ян Непомнящий. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
„Гроссмейстер Дин Лижэнь в эти выходные получил официальное приглашение принять участие в матче на первенство мира после того, как действующий чемпион мира, Магнус Карлсен, в письменной форме официально подтвердил, что отказывается от своего права на участие в матче и защиту своего титула“, — отмечается в сообщении пресс-службы организации в „Твиттере“.
Напомним, китаец Дин Лижэнь занял второе место на турнире претендентов. Матч Непомнящий — Дин Лижэнь состоится в 2023 году. Точные даты и место объявят позднее.
Источник - Чемпионат