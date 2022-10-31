Легенды Старого Таллинна: в гимназии Густава Адольфа можно встретить призрака?

В истории любого города есть необъяснимые и пугающие страницы и дома, в которых постоянно творится что-то неладное. В Старом городе Таллинна таких домов более 50-ти: здесь бродят неупокоенные души и подают сигналы ныне живущим. Только вот что они хотят нам сказать?

В Старом городе по адресу Суур-Клоостри 16 находится Гимназия Густава Адольфа - старейшая действующая школа, которую основал шведский король Густав II Адольф в 1631 году.

Неудивительно, что учителя такой старой школы время от времени сталкивались здесь с привидениями и все твердили одну и ту же историю. Обычно учитель задерживался допоздна в школе, мог даже задремать от усталости. Но что-то заставляло его резко просыпаться, а именно чей-то пристальный взгляд. Перед взором учителя появлялось привидение монашки.

Такие видения были не случайны. Здание школы находится на бывшей территории средневекового женского монастыря святого Михаила. Когда в 1997 году школа реставрировалась, то решили на территории школьного двора провести археологические раскопки и нашли там… Кладбище монахинь. Вот и бродили они по своим бывшим владениям и не давали спокойно жить школьному люду.

Кости монашек решили перезахоронить в Преображенской церкви, что находится по соседству. Там же в полу, в память об умерших монахинь, установили надгробный камень. Ну а школьный двор теперь украшает фигурка ангела. После этого привидения монахинь стали пугать школьников и учителей намного реже.

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