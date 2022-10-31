Лафа закончилась? МуПо начинает штрафовать за неправильную парковку в Юлемисте

Это асфальтированный участок улицы Юлемисте теэ, на площадке у железной дороги между забором Viking Motors и торговым центром T1. Эта территория больше похоже на парковку, без дорожной разметки, указывающей на проезжую часть. Здесь нет знаков, запрещающих парковку или ограничивающих время стоянки, нет зоны платной парковки, никому не мешают стоящие на обочине машины, и водители годами оставляли здесь свои автомобили.