ФОТО | Как медсестра из Силламяэ в отпуске помогала больным в Украине, а сейчас поддерживает бойцов ВСУ

Про риск

Я приехала туда, ничего не теряя, в свой отпуск. Меня вкусно кормили, у меня была прекрасная команда, обо мне заботились, чтобы я себя хорошо чувствовала. Мне дали возможность реализовать себя, помогать людям так, как я могу. Кроме того, окрыляло понимание, что в Эстонии у меня вряд ли будет возможность сделать машину скорой помощи полностью под себя, ездить за рулем этой скорой и по бездорожью, и по дорогам со скоростью больше 140 км – коллеги меня поймут.

Мы не совершали никаких подвигов. Риск есть всегда и в мирной жизни. Наш основной риск – это автокатастрофа. Мы много ездили по стране: быстро, но аккуратно. Бывали поломки, но аварий, слава богу, не было.

Мы не делали рейды в оккупированные территории, мы не пересекали линию фронта. 20-30 км от фронта – это наша граница. Мы ни разу не попали под обстрелы, Бог нас любит. Но сколько раз мы попадали „между“ – это словами не передать. Я чувствовала себя все время в ладошках ангелов.

Про Львов

Мой отпуск в Украине начался со Львова. Я росла в Советском Союзе и хотя тогда верила, что это вечный союз братских народов, помню, как Львов называли самым недружелюбным местом на территории великой страны. Поговаривали, что там живут националистически настроенные люди, и они недолюбливают русских. Когда туда ехала, это, конечно, меня волновало. Я думала, что если что, буду на английский переходить.

Я приехала туда, и что? Столько любви, поддержки я не ожидала! Я говорила по-русски. Через пару дней я выучила как поздороваться, как поблагодарить по-украински, но весь основной разговор всегда строился на русском языке. Молодежь, конечно, в основном не говорит по-русски, так же как и молодые эстонцы. Но мы всегда находили общий язык. Со мной, в основном, говорили по-украински, я отвечала по-русски, использовали улыбки, жесты – никаких проблем.