Сегодня Эстонию посетит премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

Вечером в Таллинне за ужином встретятся премьер-министр Кириакос Мицотакис и президент Эстонии Алар Карис.

На утро следующего дня запланирована встреча с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, на которой они выступят с заявлениями и ответят на вопросы СМИ.