31.10.2022, 17:43
Сегодня Эстонию посетит премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис(1)
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С официальным визитом греческий политик посетит сначала Литву, а затем и Эстонию.
Вечером в Таллинне за ужином встретятся премьер-министр Кириакос Мицотакис и президент Эстонии Алар Карис.
На утро следующего дня запланирована встреча с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, на которой они выступят с заявлениями и ответят на вопросы СМИ.
Позже Кириакос Мицотакис встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом.