Новости Эстонии
31.10.2022, 17:43

Сегодня Эстонию посетит премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
ФОТО: IMAGO/SOTIRIS DIMITROPOULOS / EUROKINISSI | IMAGO/ANE EDITION/SCANPIX

С официальным визитом греческий политик посетит сначала Литву, а затем и Эстонию.

Вечером в Таллинне за ужином встретятся премьер-министр Кириакос Мицотакис и президент Эстонии Алар Карис.

На утро следующего дня запланирована встреча с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, на которой они выступят с заявлениями и ответят на вопросы СМИ.

Позже Кириакос Мицотакис встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом.

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