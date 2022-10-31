Случаев столкновений с дикими животными стало меньше. Но суммы ущерба выросли

Несмотря на то, что количество застрахованных в ERGO автомобилей постоянно увеличивается, впервые за четыре года наблюдается тенденция снижения числа несчастных случаев, вызванных столкновением с животном. Руководитель отдела по транспортным ущербам ERGO Райдо Орулайд привел в качестве примера сентябрь этого года, когда случаев наезда на животных было почти на половину меньше, чем в прошлом году.

При этом, несмотря на тенденцию уменьшения количества страховых случаев, средние суммы ущерба существенно выросли. „Если в течение первых 9 месяцев 2021 года средняя сумма ущерба составляла примерно 1600 евро, то в этом году она достигла уже 2400 евро, – рассказал Орулайд. – В связи с ростом цен на ремонт транспортных средств и подорожанием запчастей, сегодня суммы ущерба даже в случае небольших вмятин могут достигать 7000 евро“.

Статистически самые темные и опасные месяцы еще впереди, в связи с чем Департамент транспорта предпринял на крупнейших шоссе соответствующие превентивные меры. „По всей Эстонии многие проезжие дороги отделены от леса забором, а для диких животных созданы специальные переходы через дорогу. Кроме того, информационные табло на шоссе в темное время показывают предупреждающее сообщение об активном передвижении диких животных, что существенно помогает водителям автомобилей“, – добавил представитель Департамента транспорта Эрки Варма.

По словам Варма, благодаря экодукам, то есть специально построенным для диких животных мостам, в течение первого полугодия безопасным образом смогли пересечь дорогу более 1500 животных. Чаще всего экодуками пользуются косули, лисицы и зайцы. Кроме экодуков на четырехполосном отрезке шоссе Козе-Выыбу была установлена первая в Эстонии система обнаружения крупных зверей, которая предупреждает участников дорожного движения о приближении диких животных. В темное время перед местом, где животные пересекают дорогу, на информационном табло отображается предупреждение „Мигает знак = животное на дороге“.