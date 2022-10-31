МНЕНИЕ | Возобновляемые источники энергии бесполезны, когда мало светит и почти не дует

Правила перехода к универсальной услуге дают возможность понаблюдать до нового года, чтоб осознанно сделать окончательный выбор. В этот момент будет более-менее ясно, теплая ли зима наступает, посмотреть первые месяцы стоимости универсальной услуги. Главной же темой этого материала будет новый взгляд на то, что считать основным и резервным источником энергии. В этом направлении в Европе как-то все очень странно. Возобновляемые источники, в принципе не имеющие возможности для генерации значительную часть года, объявлены целью и светлым будущим европейской энергетики. Традиционные же пока милостиво разрешают некоторое время использовать, пока „возобновляемое“ светлое будущее не наступит. При этом обычных потребителей атакуют данными о гигаваттах мощности и миллиардах евро инвестиций планируемой к вводу возобновляемой генерации. Для начала по секрету сообщу, что даже при вводе двукратной по объему возобновляемой генерации это не решает проблему тех месяцев, когда мало светит и почти не дует.