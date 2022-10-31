Зимние виды
31.10.2022, 12:07

Слой искусственного снега на трассах в Тарту будет в два раза тоньше, чем обычно

 
ФОТО: Pexels.com

В нынешний зимний сезон в целях экономии электроэнергии слой искусственного снега на лыжных трассах тартуского парка Тяхтвере будет тоньше, чем обычно.

„При обсуждении городского бюджета на повестке дня был и вопрос производства искусственного снега. Было принято решение, что эти лыжные трассы все же будут. Но слой снега мы сделаем более тонким. Если обычно толщина слоя составляла 60-70 см, то теперь она составит 30 см“, - передает Rus.err.ee слова заведующей муниципальным учреждением Tartu Sport Эве Лилль.

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