В Таллинне в ночном пожаре погиб человек

В ночь на понедельник Центр тревоги получил сообщение, что в двухэтажном жилом доме на улице Пилле в центре Таллинна горит квартира на втором этаже.

По прибытии спасателей один из жильцов квартиры выбрался из дома, и скорая помощь доставила его в больницу на осмотр. Но перед этим он сообщил, что в квартире находится еще один жилец.

Спасатели вошли в заполненную дымом и огнем квартиру и нашли там в 1:43 второго жильца, которого передали скорой помощи. Попытки его реанимировать результатов не дали.

Пожар, очаг которого находился в гостиной, локализовали к 2:15, и возгорание полностью потушили в 2:18.

Причина возникновения пожара выясняется. В текущем году в пожарах погиб 31 человек.