Гимнастка Полстяная после запрета представлять Латвию завершила спортивную карьеру

19-летняя Елизавета Полстяная выступает в художественной гимнастике. В апреле 2018 года она получила латвийское гражданство, и с тех пор имела двойное гражданство (Латвии и России).

В августе этого года гимнастка объявила, что больше не будет выступать под флагом Латвии. Такое решение она приняла потому, что для получения финансирования от Латвийского олимпийского союза (LOV) ей требовалось отказаться от российского гражданства. На такой шаг Полстяная пойти не могла: семья, друзья и родственники спортсменки проживают в России.

„Это решение (о завершении спортивной карьеры) я приняла давно, но публично могу сказать о нем только сейчас. Основная причина - мое исключение из сборной Латвии. У меня был план подготовки к отбору на Олимпийские игры-2024 в Париже. Чемпионат Европы был моим соревнованием, после этого я нигде не выступала, просто поддерживала форму, надеялась на какое-либо решение“, — рассказала гимнастка в интервью ТАСС.

Полстяная также сообщила, что не планировала в будущем на соревнованиях представлять Россию, так как процесс перехода в сборную другой страны сложен.

„Я не планирую представлять Россию, потому что в художественной гимнастике новые правила, совсем другая система (переходов). Есть несколько нюансов, связанных с переходом в другую сборную после того, как вы представляли страну на чемпионатах Европы и мира“, - сообщила Полстяная.

В будущем Елизавета планирует связать свою жизнь с работой тренера. „Я начала работать тренером год назад, совмещая это с тренировками. Я получаю от работы с детьми не меньшее удовольствие чем тогда, когда сама занималась гимнастикой“, — сказала она.

На чемпионате мира-2021 представлявшая Латвию Елизавета Полстяная заняла 15-е место в многоборье, а в этом году на чемпионате Европы стала 12-й в многоборье. В сентябре этого года она не стала выступать за Латвию на чемпионате мира после того, как ей предложили отказаться от российского гражданства.

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