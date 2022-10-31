Снос памятников в Даугавпилсе: задержано 37 человек
Поздним вечером в воскресенье, 30 октября, в Даугавпилсе начался снос прославляющих советский и нацистский режим объектов под порядковыми номерами „59“ и „60“. В бывшем сквере Славы у подлежащего демонтажу памятника советским воинам задержано 37 человек, сообщает Государственная полиция, передает латвийский Delfi.
В целом представители правоохранительных органов оценили ситуацию в Даугавпилсе днем как относительно спокойную — к памятникам шли люди, возлагали цветы, зажигали свечи. В течение дня около объекта в сквере Славы находилось несколько десятков человек, поток в течение дня не менялся. Но, когда у монументов начали собирать цветы и свечи, а также освобождать территорию (к 22 часам), отдельные горожане стали проявлять недовольство и пытались вступать в конфликт с полицией, сообщает Государственная полиция.
Около 200 человек оставались за ограждениями. Свое недовольство они выражали по-разному, в том числе свистели и выкрикивали оскорбительные лозунги. Представители правоохранительных органов время от времени требовали от протестующих разойтись. Тех, кто не подчинялся требованиям, задерживали.
В течение дня полиция задержала 37 человек, абсолютное большинство — вечером. Сотрудники полиции поставили административные протоколы:
15 — за неповиновение требованиям представителей правоохранительных органов;
13 — за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения;
3 — за мелкое хулиганство;
3 — за использование песен, прославляющих военную агрессию в публичном месте;
1 — за выражения на русском языке, прославляющие военную агрессию в публичном месте;
1 — за неразрешенное использование беспилотного аппарата;
1 — за распитие спиртных напитков в публичном месте.
Помимо того начат один уголовный процесс за порчу имущества.
Демонтаж памятников прошел без инцидентов, отмечает полиция.
Одновременно, как пишет портал gorod.lv, около 23:00 в сквер прибыли строители, которые принялись сначала демонтировать основание памятника.
В первом часу ночи к памятнику приблизился бульдозер. Толпа бурно отреагировала: в машины полиции, стоящие на улице 18 ноября, полетели камни, стеклянные бутылки. В итоге собравшихся на этой улице стражи порядка оттеснили дальше, некоторых задержали. После этого строители продолжили свою работу в тишине.
Как пишет со ссылкой на Латвийское телевидение агенnство LETA, ночью, после нескольких часов работы, сначала был демонтирован барельеф памятника, который будет передан Музею оккупации Латвии как художественная ценность, а позже было снесено основание памятника.